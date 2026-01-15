Il signore degli anelli, Viggo Mortensen svela la sua scena preferita: "Ma nessuno si offenda"

Viggo Mortensen ha rivelato la sua scena preferita in assoluto della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson per celebrare il venticinquesimo anniversario del primo capitolo, La compagnia dell'anello, che ha inaugurato un memorabile franchise oggi nuovamente in espansione.

Mortensen, che ha interpretato Aragorn, eroico personaggio della saga di Tolkien figlio di Arathorn, non ha potuto fare a meno di ricordare la sua scena preferita chiamando in causa il collega Sean Bean, che ha interpretato Boromir, il capitano di Gondor.

Alla fine del primo film Boromir viene ucciso mentre cerca coraggiosamente di proteggere gli Hobbit dall'Uruk-hai di Saruman (Christopher Lee). Poco dopo, lui e Aragorn condividono un momento toccante, mentre Aragorn dà a Boromir un commovente saluto. Mortensen ha rivelato a Empire che il suo ultimo saluto a Boromir è il suo momento preferito della trilogia: "È una scena bellissima".

Viggo Mortensen in una scena de Il signore degli anelli

Il signore degli anelli: una trilogia indimenticabile

Naturalmente quella citata da Viggo Mortensen è solo uno dei tanti momenti indimenticabili della trilogia, come ammette lo stesso attore.

Senza offesa per nessun altro personaggio della trilogia, ma quella è forse la mia scena preferita" ha specificato. "Non ci sono effetti speciali, non ci sono mostri immaginari. Sono solo due persone che hanno un legame in termini di etnia - sai, Gondor e tutto il resto - ma sono state in disaccordo fino a poco prima. Fino a quel momento si sono scontrate. E poi c'è un legame così forte."

Sean Bean ha concordato con il suo co-protagonista ribadendo: "Sì, la nostra è stata una scena fantastica."

La scena segna, inoltre, una svolta fondamentale per Aragorn, poiché Boromir si rivolge a lui come "mio fratello, il mio capitano, il mio Re", per la prima e unica volta. Questo è probabilmente il momento in cui Aragorn smette di essere un semplice soldato e intraprende il cammino per diventare il Re di Gondor, una delle figure più importanti nella lotta contro il Signore Oscuro, Sauron, e per tutta la Terza Era della Terra di Mezzo.