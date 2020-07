Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, su Netflix in streaming da oggi

Arrivati a fine luglio, il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco grazie a un film super apprezzato, super premiato e la degna chiusura di una trilogia iconica: ad arrivare in streaming oggi è Il signore degli anelli - Il ritorno del re di Peter Jackson!

Mentre Frodo e Sam proseguono il loro viaggio verso Monte Fato, accompagnati dall'infido Gollum, il resto della compagnia cerca l'alleanza degli unici due regni degli Uomini che possano opporsi alle mire del Signore Oscuro, Rohan e Gondor. Il terzo capitolo di LOTR ha segnato un record nella stagione dei premi, andando a vincere 11 Oscar su 11 nomination ricevute, andando ad accostarsi a Ben-Hur e Titanic come numero di vittorie. Gran parte delle riprese de Il ritorno del Re sono state effettuate tra 2001 e 2002, ma la parte della post-produzione è stata da kolossal vero e proprio: ci sono voluti più di 2 anni per avere la pellicola pronta, e ciò è avvenuto a solo un mese dal debutto nelle sale!

Il signore degli anelli - Il ritorno del re: perché il finale del film è lungo e perfetto così

scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Altre curiosità: durante un incontro a casa di Jackson, Andy Serkis fece una faccia particolare che incuriosì il regista, tanto da farla filmare e mandare ai tecnici della Weta, che implementarono questa espressione in Gollum, nel momento in cui si rende conto che Frodo sta davvero per liberarsi del famigerato anello. E ovviamente il regista non si è mai tirato indietro dall'apparire in tutte le sue pellicole: nel terzo capitolo della saga si nasconde dietro le sembianze di un pirata che viene colpito da una freccia di Legolas, ma solo i più appassionati potranno ricordarsi questa scena, visto che è presente nella versione estesa e non in quella cinematografica.

Il signore degli anelli - Il ritorno del re è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.