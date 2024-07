La trilogia estesa de Il Signore degli Anelli in 4K è in offerta per il Prime Day

La versione estesa della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli è in offerta ad un buon prezzo per il Prime Day

Il Signore degli Anelli, la trilogia cinematografica creata da Peter Jackson, è presente su Amazon in sconto ad un buon prezzo per il Prime Day. L'iconica saga creata da Tolkien e messa su schermo ormai più di 20 anni fa dal visionario regista si può acquistare ad un buon prezzo, con lo sconto di più del 30% per il Prime Day.

Nel cofanetto sono presenti i primi 3 film: Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, Il Signore degli Anelli - Le Due Torri, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re. Tutti con dei contenuti extra che sono stati tagliati dalla versione per il grande schermo, in formato Blu-ray 4K. Potete trovare il cofanetto a questo link qui sotto.

Il Signore degli Anelli è ancora oggi il miglior fantasy mai realizzato?

Viggo Mortensen, nei panni di Aragorn, brandisce Anduril, la spada che fu spezzata ed è stata riforgiata per l'erede di Isildur.

Tratto dal racconto di J.R. Tolkien, la saga cinematografica realizzata Peter Jackson è attualmente uno dei migliori film fantasy mai realizzati. Gli effetti visivi, nonostante siano di 20 anni fa sono attuali ed ad una nuova visione è difficile notare la differenza con le tecniche attuali in CGI.

Gli anelli del potere: che libri leggere per arrivare preparati alla serie su Il Signore degli Anelli

Per un totale di ben 17 Oscar vinti, di cui solo 11 conquistati dell'epico finale della trilogia, Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re, è stato d'esempio per molte franchise che hanno cercato di imitare il grande impatto pop-culturale avuto dal viaggio di Frodo verso il Monte Fato. Una grande avventura che potete godervi appieno grazie al cofanetto in 4k, soprattutto grazie alle scene tagliate che renderanno la visione ancora più immersiva.