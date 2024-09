The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum uscirà in due parti

Ian McKellen ha confermato che il prossimo film di Andy Serkis, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, sarà diviso in due parti.

McKellen, che tornerà a vestire i panni di Gandalf, spiega di non aver ancora letto la sceneggiatura, ma che dovrebbe essere terminata all'inizio del prossimo anno. "Mi hanno detto che si tratta di due film", ha dichiarato l'attore a This Morning.

Di recente è stato riferito che Serkis potrebbe usare l'intelligenza artificiale per far invecchiare i suoi attori di LOTR, tra cui McKellen, Viggo Mortensen, Elijah Wood e Orlando Bloom. La storia di Gollum è ambientata pochi anni dopo Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re del 2003.

Il Signore degli Anelli, Ian McKellen tornerà a interpretare Gandalf nel nuovo film: "Devono sbrigarsi"

Cosa racconterà il film?

L'epoca in cui è ambientato The Hunt for Gollum racconterà il tempo in cui Gollum e l'Unico Anello erano i beni più preziosi della Terra di Mezzo. Gandalf, Aragorn e l'Oscuro Signore Sauron erano tutti alla ricerca della creatura che abitava nelle profondità delle montagne poiché si credeva che possedesse l'anello del potere. Questo è un periodo di tempo discusso solo brevemente nelle opere di J.R.R. Tolkien, il che darà a Peter Jackson ed Andy Serkis spazio di manovra per sviluppare la storia con creatività.

Il ritorno del Re: un'immagine di Gollum

L'uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum è prevista per il 2026. Serkis, regista e interprete del film, ha anticipato che forse ci sarà un cambio di titolo spiegando: "The Hunt for Gollum è un titolo provvisorio. Potrebbe non essere chiamato così. Sarà in gran parte il mondo della Terra di Mezzo filtrata attraverso l'esperienza di Gollum. È così presto; sarebbe ingiusto anticipare dettagli che non conosciamo neppure noi, ma posso dire che sarà un'immersione profonda nel personaggio di Gollum. Potrebbero fare ritorno anche personaggi ben noti, ma non dirò chi".