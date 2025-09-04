Il Signore degli Anelli, Andy Serkis aggiorna su The Hunt for Gollum: "Sto tornando dalla mia famiglia"

Andy Serkis non solo tornerà a interpretare il celebre e viscido personaggio ma sarà anche il regista del prossimo film ispirato alla saga di Tolkien

Andy Serkis ha recentemente dichiarato a Metro che questo mese si recherà in Nuova Zelanda per iniziare le riprese del prossimo film della saga de Il Signore degli Anelli intitolato The Hunt for Gollum.

Il film lo vedrà sia protagonista che regista, con la Warner Bros. che ha già annunciato che uscirà nelle sale il 17 dicembre 2027. The Hunt for Gollum sarà il primo film live-action della saga dal 2014, anno in cui uscì nelle sale Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate, diretto da Peter Jackson.

"Sono molto emozionato all'idea di tornare. Partirò per la Nuova Zelanda sabato [6 settembre]", ha aggiornato Serkis. "Andremo lì per iniziare i preparativi e lavorare al film, perché sarò io a dirigerlo. Sono entusiasta di tornare dalla famiglia con cui ho amato lavorare per molti anni e da un personaggio da cui non posso sfuggire".

Peter Jackson posa a Bag End, la dimora di Bilbo Baggins, sul set di The Hobbit

Peter Jackson e tutti i nomi coinvolti nel nuovo Signore degli Anelli

La Warner Bros. ha annunciato per la prima volta The Hunt for Gollum nell'estate del 2024 e inizialmente aveva dichiarato che sarebbe stato pronto per le sale nel 2026. Successivamente è stato rinviato al dicembre 2027. Serkis è il regista del film e ancora una volta interpreta il ruolo principale, che ricopre tramite motion capture dal 2002, anno di uscita de Il signore degli anelli - Le due torri. Tra i lavori di Serkis come regista figurano Mowgli - Il figlio della giungla e Venom: La furia di Carnage.

Peter Jackson, che ha diretto entrambe le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, tornerà come produttore di The Hunt for Gollum insieme a Fran Walsh e Philippa Boyens, collaboratrici di lunga data della saga tratta da Tolkien. La Warner Bros. ha sottolineato, nell'annunciare il nuovo capitolo, che il trio "sarà coinvolto in ogni fase del progetto".

Boyens aveva precedentemente dichiarato che The Hunt for Gollum è "una storia piuttosto intensa" che "si colloca dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle scene nelle Miniere di Moria. È un pezzo specifico di un'incredibile storia mai raccontata, narrata attraverso la prospettiva di questa incredibile creatura".

La compagnia dell'Anello: Ian McKellen ed Elijah Wood

Torneranno anche i personaggi storici della saga?

I membri del cast originale de Il Signore degli Anelli come Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) e Viggo Mortensen (Aragorn) hanno tutti espresso interesse a tornare per il nuovo film, qualora la trama rendesse sensata la comparsa dei loro personaggi, anche se non è stato confermato alcun casting aggiuntivo.

McKellen ha rivelato all'evento For Love of Fantasy tenutosi a Londra qualche settimana fa che Gandalf, il personaggio da lui interpretato, e Frodo, interpretato da Elijah Wood, sarebbero tornati in The Hunt for Gollum. Al momento non è chiaro in che veste appariranno i due personaggi.