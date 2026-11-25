La serie fantasy ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo proseguirà con un nuovo capitolo: la produzione è già entrata in pre-produzione agli Shepperton Studios, nel Regno Unito.

La storia della Terra di Mezzo non è ancora arrivata alla fine. Prime Video ha ufficializzato il rinnovo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere per una quarta stagione, confermando che il lavoro sui nuovi episodi è già cominciato. La produzione si trova attualmente in fase di pre-produzione presso gli Shepperton Studios, nel Regno Unito, dove la serie tornerà a girare a partire dalla primavera 2027.

La quarta stagione proseguirà il racconto della Seconda Era

L'annuncio arriva alla vigilia della pubblicazione degli ultimi due episodi della terza stagione, disponibili sulla piattaforma con un orario anticipato rispetto al consueto. Il finale porterà sullo schermo un momento fondamentale della mitologia tolkieniana: la creazione dell'Unico Anello, destinato a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo.

Una scena de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

A confermare il rinnovo è stato Peter Friedlander, Head of Global Television di Amazon MGM Studios, che ha definito Gli Anelli del Potere una produzione di riferimento per Prime Video. "Con la terza stagione arriva il momento cruciale che i fan stavano aspettando: la forgiatura dell'Unico Anello. Siamo quindi orgogliosi di confermare il rinnovo per una quarta stagione, insieme a J.D. Payne, Patrick McKay e all'intero team creativo. Non vediamo l'ora di portare i fan ancora più a fondo nel ricco universo della Seconda Era di Tolkien", ha dichiarato.

La serie continuerà dunque a esplorare un periodo della storia della Terra di Mezzo collocato migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Un'epoca di grandi regni, alleanze fragili e poteri destinati a lasciare un segno profondo, mentre Sauron torna a rappresentare una minaccia per tutti i popoli.

Gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay saranno nuovamente coinvolti nel progetto. La squadra dei produttori esecutivi comprende anche Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble e Charlotte Brändström, quest'ultima impegnata anche alla regia. Matthew Penry-Davey figura come produttore, affiancato dai co-produttori Ally O'Leary Cantrell, Tim Keene e Andrew Lee.

Gli Anelli del Potere, i numeri su Prime Video

Nel comunicato, Amazon ha sottolineato anche i risultati raggiunti dalla produzione, presentandola come uno dei titoli più seguiti nella storia della piattaforma. La prima stagione resta la serie con il debutto più visto di sempre su Prime Video, considerando i 91 giorni successivi alla pubblicazione. La seconda è entrata nella classifica delle dieci stagioni successive alla prima più viste del servizio.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una scena con Morfydd Clark

Anche il terzo capitolo ha ottenuto risultati significativi. Secondo i dati diffusi da Amazon, nei primi dodici giorni dal debutto ha raggiunto 33 milioni di spettatori in tutto il mondo, entrando a sua volta nella top ten delle stagioni successive più viste. Dal lancio, la serie ha mantenuto il primo posto nella classifica globale di Prime Video, raggiungendo la vetta in oltre cento Paesi.

Nel complesso, Gli Anelli del Potere avrebbe superato i 200 milioni di spettatori a livello mondiale e continuerebbe a contribuire in maniera significativa all'acquisizione di nuovi abbonati Amazon Prime. Anche la critica ha accolto positivamente le tre stagioni, tutte contrassegnate dalla certificazione Certified Fresh di Rotten Tomatoes.

Quando esce la quarta stagione?

Per il momento Prime Video non ha comunicato una data di uscita né dettagli sulla trama dei nuovi episodi. L'unica indicazione temporale riguarda l'avvio delle riprese, previsto per la primavera 2027 negli Shepperton Studios. Sarà quindi necessario attendere ulteriori aggiornamenti per conoscere il calendario della produzione e il possibile debutto della quarta stagione.

Gli Anelli del Potere: una scena con Adar

Intanto, gli spettatori potranno recuperare l'intera serie: dalle 3:00 italiane di mercoledì 25 novembre, tutti i 24 episodi delle prime tre stagioni saranno disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori, con diverse opzioni linguistiche.

Un'occasione per ripercorrere il viaggio attraverso la Seconda Era proprio mentre la serie si avvicina alla forgiatura dell'oggetto destinato a segnare il futuro della Terra di Mezzo.