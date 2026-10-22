Gli anelli del potere, Sauron combatte contro il Balrog nel trailer della terza stagione

Il nuovo trailer della serie prequel de Il Signore degli Anelli di Prime Video porta la Terra di Mezzo nel pieno della guerra e anticipa un sorprendente faccia a faccia tra Sauron e un Balrog.

La terza stagione de Gli anelli del potere porterà la Terra di Mezzo nel pieno della guerra contro Sauron. Il trailer appena rilasciato anticipa battaglie su più fronti, alleanze messe alla prova e un Signore Oscuro ormai pronto a reclamare il proprio dominio.

Ma tra le immagini mostrate da Prime Video ce n'è una che spicca su tutte: Sauron si trova davanti a un Balrog e lo affronta in combattimento, aprendo uno degli interrogativi più interessanti dei nuovi episodi.

Gli anelli del potere 3: Sauron contro il Balrog nel trailer

Gli anelli del potere 3, un'immagine di Sauron

La nuova stagione de Gli Anelli del Potere compirà un salto temporale di sette anni rispetto agli eventi della seconda e ritroverà Sauron, interpretato da Charlie Vickers, nel pieno della sua ascesa. "Vedo con assoluta certezza la strada verso la vittoria", afferma il Signore Oscuro nelle prime immagini del teaser, mentre Mordor appare ormai trasformata nel centro del suo potere.

"Che la caccia abbia inizio", dice poco dopo e davanti a lui emerge la figura infuocata di un Balrog. Il trailer mostra quindi i due affrontarsi direttamente, lasciando però fuori campo tutto ciò che può spiegare come siano arrivati a questo scontro e quale rapporto leghi la creatura al Signore Oscuro.

Il contesto resta volutamente misterioso, ma la creatura dovrebbe essere quella a cui darà voce Simon Pegg, entrato nel cast della terza stagione. Non dovrebbe quindi trattarsi della rovina di Durin, il Balrog già apparso nelle profondità di Khazad-dûm.

Lo scontro diventa ancora più curioso se si guarda alle origini di entrambi. Sauron e i Balrog sono infatti Maiar e, prima della caduta di Morgoth, appartenevano alla stessa schiera di esseri immortali. Se la creatura avrà davvero un ruolo nel percorso che conduce alla creazione dell'Unico Anello, il combattimento potrebbe raccontare il tentativo di Sauron di sottometterla e costringerla a servirlo.

La Terra di Mezzo entra nel vivo della guerra

Galadriel

Il Balrog è soltanto uno dei pericoli mostrati nel trailer. La terza stagione si svolgerà nel pieno della guerra tra gli Elfi e Sauron e le immagini restituiscono una Terra di Mezzo ormai frammentata, nella quale ogni popolo è costretto a decidere da che parte stare.

Galadriel viene mostrata mentre affronta Khamûl, destinato a diventare uno dei più temibili servitori dell'Oscuro Signore, mentre Gil-galad ed Elrond osservano con preoccupazione la superiorità numerica dell'esercito nemico. "Il nemico è il doppio di noi", avverte il Re Supremo degli Elfi. Elrond, invece, sembra aver abbandonato ogni esitazione: "Non abbiamo altra scelta che agire".

Anche Durin è chiamato a prendere posizione. Quando un membro del consiglio dei Nani gli chiede come possano affrontare da soli il Signore Oscuro, il principe risponde senza esitazioni: "Non saremo soli". Il trailer non chiarisce a chi si riferisca, ma la battuta lascia aperta la possibilità di un nuovo fronte comune e, soprattutto, di un riavvicinamento con Elrond.

Elendil, intanto, appare alla testa di un numeroso esercito, mentre Gandalf prosegue il proprio percorso lontano dal centro del conflitto, ancora alle prese con il misterioso Stregone Oscuro interpretato da Ciarán Hinds.

Galadriel, Celeborn e il peso di ciò che è accaduto con Sauron

Galadriel e Sauron

Tra eserciti e creature della Terra di Mezzo, il trailer trova spazio anche per una questione molto più personale: il ritorno di Celeborn, interpretato da Jamie Campbell Bower, e il suo rapporto con Galadriel.

"Temi forse di dirmi qualcosa?", le chiede Celeborn in una delle sequenze. Per qualche secondo sembra l'inizio di una confessione, poi il volto dell'elfo lascia improvvisamente spazio a quello di Sauron. Galadriel sta sognando, ma l'immagine suggerisce quanto l'esperienza vissuta con il Signore Oscuro continui a pesare su di lei.

Il trailer si chiude riportando l'attenzione proprio su Sauron. Il personaggio siede sul trono circondato dal fuoco di Mordor, mentre l'Unico Anello prende forma e l'iscrizione compare sulla sua superficie. "Siamo tutti sulla strada della rovina", avverte Galadriel in voice over.

Nel cast dei nuovi episodi arriveranno anche Eddie Marsan nei panni di Thrain, Andrew Richardson come Anarion e Adam Young nel ruolo dell'inedito Marnûkh. Gli anelli del potere 3 debutterà su Prime Video l'11 novembre 2026.