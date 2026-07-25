Gli Anelli del Potere 3 mostrerà la creazione dell'Unico Anello: "Sarà una scena sconvolgente"

Al Comic-Con di San Diego gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, oltre alle immagini del primo teaser, hanno confermato che la stagione 3 mostrerà l'evento che i fan de Il Signore degli Anelli attendono dal 2022

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3 mostrerà finalmente uno dei momenti più importanti della storia della Terra di Mezzo, quello che i fan aspettano dal primo episodio: la creazione dell'Unico Anello.

Durante il San Diego Comic-Con 2026 Prime Video ha mostrato il primo teaser trailer dei nuovi episodi, anticipando una stagione più oscura e ricca di conflitti. Tra le immagini più significative c'è proprio la forgiatura dell'Anello, un evento che gli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay hanno definito come "unhinged", ovvero fuori dagli schemi, sorprendente.

Una scelta di parole interessante che ha attirato l'attenzione dei fan. La nascita dell'arma più potente di Sauron è infatti uno degli eventi più conosciuti del mondo creato da J.R.R. Tolkien, ma la promessa degli autori lascia intendere che la serie potrebbe proporre una versione molto diversa da quella immaginata dal pubblico.

Cosa mostra il primo teaser della stagione 3

La prima clip ufficiale della terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si apre con immagini del Monte Fato e della forgiatura dell'Unico Anello, anticipando il momento in cui Sauron compie uno dei passaggi decisivi verso il dominio sulla Terra di Mezzo.

Dopo gli eventi della seconda stagione, il Signore Oscuro è infatti sempre più vicino a consolidare il proprio potere. Il teaser mostra un mondo sull'orlo del conflitto, con Sauron pronto a utilizzare nuove armi e nuovi eserciti per imporre la propria volontà.

Jamie Campbell Bower interpreta Celeborn

Tra le immagini diffuse compaiono anche Galadriel e Celeborn, il personaggio interpretato da Jamie Campbell Bower: la loro relazione sarà uno degli elementi narrativi principali della nuova stagione.

Il teaser trailer suggerisce inoltre un ruolo importante per Gandalf, per i Nani guidati da Durin IV e per l'esercito di Elendil, mentre la minaccia sembra estendersi a ogni angolo della Terra di Mezzo.

Dopo le critiche ottenute fin dal debutto, nel 2022 (soprattutto per il ritmo della narrazione e per il confronto inevitabile con la trilogia cinematografica di Peter Jackson), con questo primo video la serie suggerisce un deciso cambio di passo? L'impressione è che si punti maggiormente sull'azione, e quasi non potrebbe essere altrimento dovendo mostrare le conseguenze della crescita di Sauron.

Il teaser mostra infatti una Terra di Mezzo più vicina alla guerra, con nuove minacce all'orizzonte. Nel filmato appaiono anche i Nazgnagôl (Servitori dell'Anello) e quella che sembra essere una creatura alata collegata all'esercito del Signore Oscuro.

Tra gli annunci più sorprendenti arrivati dal Comic-Con c'è anche il ritorno del Balrog, una delle creature più iconiche dell'universo di Tolkien. La novità più discussa riguarda però la sua voce: nella terza stagione il Balrog parlerà e sarà doppiato da Simon Pegg. La scelta ha immediatamente acceso il dibattito tra gli appassionati, considerando che nella trilogia cinematografica di Peter Jackson il Balrog di Moria non aveva mai pronunciato una parola.

Quando debutta Gli Anelli del Potere 3?

La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere arriverà su Prime Video l'11 novembre 2026. Per chi voglia approfittare dei mesi che ancora ci separano dalle nuove avventure nella Terra di Mezzo, le prime due stagioni della serie sono disponibili sulla piattaforma streaming, previo abbonamento.

Se invece volete tuffarvi ancora una volta nella visione completa della trilogia di Peter Jackson, tutti e tre i film sono disponibili in streaming per gli abbonati a Netflix, NOW e HBO Max.