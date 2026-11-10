Gli Anelli del Potere 3, la recensione: l'oscurità divora la Terra di Mezzo nella stagione più ambiziosa

Sono passati più di quattro anni da quando il nostro nuovo viaggio nella Terra di Mezzo è ripartito grazie a Prime Video. Ricordiamo le aspettative, la curiosità e la voglia di intraprendere questo viaggio che avevamo all'epoca, tutte sensazioni che i primi episodi avevano assecondato. E poi cosa è successo a Gli Anelli del Potere?

Una scena della terza stagione della serie Prime Video

Confusione, ripensamenti, forse semplicemente il peso di una responsabilità che il solo smisurato budget messo a disposizione dagli Amazon Studios non poteva sorreggere. L'eredità dell'opera di Tolkien, ma anche della gloriosa trilogia di Jackson che ha segnato e dettato l'estetica del fantasy moderno, era troppo per qualunque nome messo alla guida di un progetto così ambizioso, delicato e rischioso. Per il terzo ciclo di episodi, però, si è parlato di un salto temporale e questo ci ha lasciato con la speranza che fosse accompagnato anche da un cambio di passo. È stato così? In parte. Ecco cosa ci hanno detto i 7 episodi su 8 visti in anteprima.

Dove eravamo rimasti: le ceneri di Eregion e l'ascesa di Mordor

Prima di andare avanti, però, è necessario fare un passo indietro, perché per comprendere la portata degli eventi della terza stagione, è necessario ripartire dalla ferita ancora aperta lasciata dal finale del secondo ciclo. La caduta di Eregion ha segnato il definitivo punto di non ritorno: l'inganno di Annatar si è consumato nel sangue con il sacrificio straziante di Celebrimbor, lasciando Sauron padrone non solo del campo di battaglia, ma soprattutto dei Nove Anelli destinati agli Uomini. Gli Elfi, guidati da un Elrond segnato dal conflitto e da una Galadriel scampata a stento alla morsa dell'Oscuro Signore, si sono ritrovati costretti a una ritirata disperata verso un rifugio sicuro, gettando le basi per quella che diventerà Gran Burrone.

Nel frattempo, gli equilibri politici della Terra di Mezzo sono andati in frantumi. A Númenor, il colpo di stato di Ar-Pharazôn ha isolato Míriel e spinto i Fedeli verso un destino sempre più cupo ed emarginato, mentre a Khazad-dûm la tragica caduta di Re Durin III contro il Balrog ha lasciato il regno nanico orfano e scosso da una complessa successione per il principe Durin IV. A est, nelle terre aride di Rhûn, il percorso dello Straniero ha finalmente dissipato i dubbi sulla sua identità di Istar, proiettando il suo cammino verso la sfida aperta al Mago Oscuro. È da questo scacchiere complesso e diviso, dominato dalla paura e dal presagio dell'Ombra, che la terza stagione deve ripartire per riannodare i fili del racconto.

La storia riprende, 5 anni dopo, e la guerra entra nel vivo

In apertura abbiamo accennato a un salto temporale, ma non si tratta di uno stacco così corposo da giustificare veri stravolgimenti, soprattutto quando sono coinvolte creature, come elfi e nani per esempio, che vivono molto più di un essere umano. Sono passati 5 anni dalla caduta di Eregion, con le armate di Sauron che hanno marciato sul mondo intero conquistando tutto quello che incontravano sul proprio percorso. Poche isolate roccaforti resistono, però, alla sconfitta e rappresentano l'ultimo ostacolo tra l'Oscuro Signore e la vittoria finale, tra cui la dimora dei Nani, Khazad-dûm, e i regni felici di Lindon e Gran Burrone, che si giovano della protezione dei tre anelli. La resistenza contro l'ossessione, sullo sfondo di una pace illusoria che ha i giorni contati.

Una scena de Gli Anelli del Potere 3

Dall'alto della torre titanica di Barad-dûr, infatti, Sauron non si accontenta di una vittoria parziale sul campo di battaglia: mentre stringe nella propria morsa i Nove Anelli destinati a corrompere i sovrani degli Uomini, il Signore Oscuro volge lo sguardo alla forgia suprema, ossessionato dall'arma definitiva capace di piegare ogni volontà al suo volere, l'Unico Anello, "per domarli" tutti. Nel frattempo, sul fronte oceanico, l'isola di Númenor sprofonda sotto il fanatismo di Ar-Pharazôn e la persecuzione dei Fedeli, scavando un solco che rischia di lasciare la Terra di Mezzo priva del suo alleato più potente. La terza stagione si apre dunque su uno scacchiere bellico totale, dove l'unica via di salvezza per elfi, nani e uomini non è più la semplice difesa dei propri confini, ma un'alleanza disperata prima che l'oscurità diventi irreversibile.

Luci e ombre de Gli Anelli del Potere, tra regia, ritmo e fedeltà tolkieniana

Ricordiamo ancora adesso la meraviglia dei primi episodi della prima stagione, visti su grande schermo in una proiezione dedicata: in quell'occasione eravamo rimasti incantati dal mondo, dalla cura dei dettagli, da scenografie e costumi. In pratica da tutto quello che il budget permetteva di mettere in scena. Ma ricordiamo anche la delusione, parziale quantomeno, di ciò che è venuto dopo: tra linee narrative che faticavano a incontrarsi, personaggi sviluppati poco o male, cambi rispetto al materiale di partenza che faceva storcere il naso non solo ai puristi tolkieniani. Difetti ai quali la seconda stagione aveva in parte cercato di porre rimedio, pur risentendo ancora di diverse problematiche, presentandosi al pubblico di Prime Video con diversi alti e ancora un po' di bassi.

Un momento delicato della terza stagione della serie che adatta Tolkien

La Galadriel di Morfydd Clark restava un gran bel personaggio, ben scritto e altrettanto ben interpretato, altre figure di contorno riusciamo a dare il proprio contributo, ma altrettante faticavano a trovare spazio o imporsi all'attenzione degli spettatori; la costruzione del mondo restava di primissimo piano, portando su schermo valori produttivi di tutto rispetto, ma la storia faticava a mantenere un ritmo e un equilibrio narrativo tra sequenze di grande impatto e altre di passaggio più sottotono. Difetti che Gli Anelli del Potere 3 era chiamata a risolvere definitivamente, anche in vista della promessa futura di 5 stagioni, e che almeno in parte riesce a smussare, confermando l'importante e sontuoso impianto visivo e limando alcuni passaggi narrativi che erano risultati problematici in passato.

Un cambio di passo per la terza stagione?

Aiuta, sicuramente, il momento della storia che ci troviamo a vivere, la necessità delle parti in gioco, e quindi delle rispettive storyline, di trovare un punto di incontro e compattarsi. C'è meno frammentarietà rispetto al passato, c'è una maggior organicità del racconto che converge verso una direzione comune, ma c'è parallelamente anche un maggior pathos e senso di epica che avevamo faticato a scorgere in alcuni passaggi delle stagioni precedenti. Si conferma, purtroppo, una discontinuità tra sequenze dalla resa visiva ed emotiva elevata e altre che risultano più ordinarie e di passaggio, ma è l'inevitabile conseguenza di un materiale di partenza altrettanto frammentario, ben diverso da quello che ha potuto sfruttare Peter Jackson nella sua miracolosa trilogia.

Un momento dei nuovi episodi de Gli Anelli del Potere

Probabile che per dare forma compiuta e corpo compatto e coerente agli scritti di Tolkien di cui Amazon aveva i diritti sarebbe stata necessaria un'impronta autoriale più forte, capace di fare da collante tra i diversi momenti della storia della Terra di Mezzo che la serie racconta e mette insieme, ma con questa terza stagione ci sembra che un ulteriore passo avanti sia stato fatto, pur non raggiungendo ancora una ideale perfezione. Confidiamo però in un episodio finale, che ancora non abbiamo potuto visionare, in grado di convincerci definitivamente di questo cambio di passo che auspicavamo di vedere, come punto di arrivo di un percorso graduale ma percepibile. Per ora restiamo cauti nel giudizio, e nel voto che vedete a seguire, ma pronti a lasciarci andare a un maggior ritrovato entusiasmo una volta chiuso questo ciclo di episodi, in attesa di quello che potrà seguire per le due stagioni che dovrebbero essere ancora prodotte.