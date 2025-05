The Hunt for Gollum: il nuovo film della saga de Il Signore degli Anelli ha una data di uscita

Warner Bros e New Line Cinema hanno annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, diretto da Andy Serkis.

The Hunt for Gollum, il nuovo film della saga Il Signore degli Anelli, ha ora una data di uscita nelle sale americane. Warner Bros Pictures e New Line Cinema hanno infatti annunciato che il progetto diretto da Andy Serkis debutterà il 17 dicembre 2027.

La concorrenza nelle sale

Attualmente The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum dovrebbe scontrarsi ai box office con un film di Star Wars, che potrebbe però presto uscire dalla programmazione considerando che bisognerà attendere fino al 28 maggio 2027 prima di vedere nei cinema Star Wars: Starfighter con star Ryan Gosling e diretto da Shawn Levy.

Universal ha invece prenotato uno slot negli appuntamenti nei cinema statunitensi per il 22 dicembre 2027, ma senza specificare i dettagli del progetto che vuole distribuire.

La saga cinematografica ispirata ai romanzi di J.R.R. Tolkien tornerà quindi protagonista a Natale nei cinema, come accaduto in precedenza con i film diretti da Peter Jackson.

Il team al lavoro sul progetto

Andy Serkis sarà regista e protagonista del lungometraggio che verrà prodotto da un team che comprende anche Jackson. Fran Walsh e Philippa Boyens, oltre a far parte dei produttori, firmeranno la sceneggiatura.

Proprio Boyens, recentemente, aveva rivelato che Serkis sarebbe felice di collaborare nuovamente con Viggo Mortensen, interprete di Aragorn: "So che Andy vuole lavorare con lui, ma inoltre, non pensiamo che verrà usata l'Intelligenza Artificiale, si tratta di un make up digitale, e se Viggo lo farà oppure no dipenderà interamente da quanto sarà buona la sceneggiatura. E non ha ancora uno script a disposizione".

La saga che comprende la trilogia Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit hanno incassato oltre 5,9 miliardi di dollari in tutto il mondo. Recentemente, a dicembre, è uscito sugli schermi il film animato Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, che si è fermato a 20,6 milioni di dollari incassati.