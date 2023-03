Shrinking 2: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Harrison Ford e Jason Segel

Apple TV+ ha annunciato di aver ordinato la produzione di Shrinking 2, ufficializzando così il rinnovo della serie con star Harrison Ford e Jason Segel. Il progetto, di cui domani verrà messo a disposizione l'ottavo episodio in streaming, è stato co-creato da Bill Lawrence, Segel e Brett Goldstein.

Shrinking è la nuova comedy in 10 episodi interpretata da Jason Segel e scritta dal co-creatore di Ted Lasso e vincitore di un Emmy, Bill Lawrence, dal protagonista, scrittore e produttore esecutivo di Ted Lasso, Brett Goldstein e dallo stesso Segel.

La serie, interpretata anche da Harrison Ford ha debuttato il 27 su Apple TV+. Lo show segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+, ha dichiarato in un comunicato: "Abbiamo amato il mondo coinvolgente, emozionante ed esilarante di Shrinking fin dall'inizio ed è stato meraviglioso vedere gli spettatori di tutto il mondo continuare a essere in connessione con questi personaggi dal grande cuore. Non vediamo l'ora che gli spettatori vivano quello che il cast e il team creativo hanno ideato per la stagione 2".

Nel cast ci sono anche Jessica Williams (Gaby), Christa Miller (Liz), Lukita Maxwell (Alice), Michael Urie (Brian) e Luke Tennie (Sean).

La serie è prodotta dalla Warner Bros. Television, con cui Bill Lawrence ha un accordo complessivo, e dalla Doozer Productions dello stesso Lawrence che è produttore esecutivo insieme a Segel, Brett Goldstein, Neil Goldman, James Ponsoldt, Randall Winston, Jeff Ingold e Liza Katzer. Lawrence, Segel e Goldstein sono anche i creatori della serie di cui hanno scritto il primo episodio, diretto da James Ponsoldt.

Shrinking segna la seconda collaborazione tra Apple TV+ e Jason Segel, dopo il suo ruolo da protagonista nell'Apple Original Film "Il cielo è ovunque". La serie segna anche la terza collaborazione tra Apple, Bill Lawrence e Warner Bros. Television, insieme allo show di successo mondiale "Ted Lasso" e alla serie drammatica di prossima uscita "Bad Monkey".