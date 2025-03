Shrek 5, Ciuchino reagisce al nuovo 'look' in un divertente video: "Ho un aspetto terribile"

Le prime immagini di Shrek 5 hanno suscitato opinioni divergenti tra i fan e un divertente video svela ora la reazione dell'animatronic di Ciuchino al parco tematico Universal Orlando.

Il filmato condiviso la settimana scorsa in cui si annunciava l'arrivo nel cast di Zendaya è stato infatti al centro delle polemiche per lo stile scelto per l'animazione, addirittura paragonato alla prima versione di Sonic che ha costretto i produttori a modificare totalmente il design del personaggio ispirato ai videogiochi.

La divertente reazione di Ciuchino al teaser di Shrek 5

Su TikTok è ora stato pubblicato un video girato a Orlando in cui si sente Ciuchino parlare con Fiona dichiarando che suo marito è imbarazzato e non vuole farsi vedere in pubblico dopo il teaser di Shrek 5, per evitare inoltre di dover rispondere alle domande in proposito.

Il personaggio ironizza dichiarando che non ricorda più l'età di Felicia, il personaggio che avrà la voce di Zendaya, sostenendo che sembra una quindicenne.

Fiona risponde divertita che le maschere di bellezza funzionano ed è per quello che lei sembra ancora giovane nonostante sia madre di una teenager.

Ciuchino chiede quindi ai visitatori se hanno visto il trailer del film, sottolineando: "Devo ammettere che ho un aspetto terribile. Ciuchino sembra un senzatetto ed è per questo che bisogna sempre dare l'approvazione finale al film e ottenere i diritti cinematografici".

Il cast del sequel

Per ora non è stata svelata la trama del quinto capitolo delle avventure di Shrek. Nel cast della versione originale ci sono Mike Myers nella parte dell'orco verde, Eddie Murphy che sarà Ciuchino, Cameron Diaz che dà voce alla principessa Fiona, e Zendaya.

Alla regia sono impegnati Walt Dohrn e Conrad Vernon, con Brad Ableson indicato come co-regista. Nel team della produzione ci sono poi Gina Shay e Chris Meledandri, CEO di Illumination.

Il film arriverà nei cinema il 23 dicembre 2026 grazie a Universal Pictures e DreamWorks Animation.