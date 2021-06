Shrek 2: Cameron Diaz e quel dettaglio su Justin Timberlake che obbligò i produttori ad una smentita

Durante una sequenza di Shrek 2 compare sullo schermo un peculiare dettaglio inerente a Justin Timberlake e Cameron Diaz che obbligò i produttori della pellicola, che all'epoca dissero di non sapere niente della loro relazione, a rilasciare una smentita ufficiale.

Dato che Fiona ha vissuto in una torre per anni prima di essere salvata da Shrek, non è più stata nella sua camera nel castello dei suoi genitori da quando era bambina. Tenendo presente questa dinamica non è affatto sorprendente che ci siano alcuni poster divertenti e della bigiotteria sparsi per la stanza, tra questi oggetti figura anche un poster di una celebrità chiamata "Sir Justin", che sembra assomigliare moltissimo a Timberlake.

Una scena di Shrek 2

I produttori del film hanno giurato pubblicamente, durante una conferenza stampa, di non avere idea che la Diaz avesse appena iniziato a frequentare il cantante nella vita reale quando hanno deciso di mettere un poster di Sir Justin Timberlake sopra il letto della principessa Fiona.

Shrek 2 è il secondo capitolo della serie cinematografica di Shrek, è basato sul libro illustrato Shrek! di William Steig ed ha ottenuto il terzo miglior risultato nel weekend d'esordio della storia del cinema, battendo il precedente record per i film d'animazione segnato dal cartoon della Disney-Pixar Alla ricerca di Nemo, diventando uno dei film di maggior successo di tutto il 2004.