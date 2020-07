Shining: il prequel avrebbe spiegato l'origine della misteriosa foto di Jack Torrance

Una scena di Shining, in primo piano Jack Nicholson

Il prequel di Shining, The Overlook Hotel, avrebbe potuto spiegare l'origine della misteriosa foto di Jack Torrance che compare nel film di Stanley Kubrick.

Adattamento del romanzo di Stephen King ispirato, probabilmente, da veri eventi accaduti nello Stanley Hotel, in Colorado, Shining getta unos guardo nell'abisso di follia in cui precipita lo scrittore Jack Torrance (Jack Nicholson), quando si traferisce in un hotel isolato del Colorato insieme alla moglie Wendy (Shelley Duvall) e al figlio Danny, che possiede misteriose abilità psichiche.

Uno degli ingredienti più intriganti del film è una fotografia del 1921 che mostra Jack con altri ospiti nella sala da ballo dell'Overlook Hotel. Le teorie sul motivo per cui Jack Torrance compare in una vecchia foto in bianco e nero si sprecano, si ipotizza una reincarnazione di un altro personaggio dell'hotel che adesso si è impossessato della sua anima, ma Stanley Kubrick non ha mai fornito una spiegazione al riguardo.

Philip Stone e Jack Nicholson in una scena di Shining

Parlando con Bloody Disgusting, Glen Mazzara, sceneggiatore del mai realizzato The Overlook Hotel, ha svelato che il concept del prequel avrebbe svelato l'origine della misteriosa foto. The Overlook Hotel era basato sul prologo originale di Stephen King, Before The Play, eliminato dal romanzo pubblicato nel 1977. Ambientato all'inizio del 20é secolo, il prequel sarebbe stato incentrato sulla storia di Bob T. Watson, un ladro che è anche costruttore dell'Overlook hotel. Dopo la festa inaugurale nella sala da ballo dell'hotel, un gala viene ospitato nella Gold Room. Per Mazzara, un fotografo scatta una foto dei ricchi partecipanti alla cerimonia e quella è la stessa foto che anni dopo adorna le pareti dell'Overlook Hotel.

Shining, Danny parla con il dito: le origini della scena

A un certo punto Brad Pitt era stato preso in considerazione per il prequel che sarebbe stato diretto da Mark Romanek. Mazzara svela che Warner Bros poteva però finanziare solo un film e ha scelto il sequel, Doctor Sleep, accantonando lo script del suo prequel. I produttori della serie Castle Rock starebbero accarezzando l'idea di realizzare una serie sull'Overlook Hotel che però non includono la sceneggiatura di Glenn Mazzara perciò forse non conosceremo mai la vera origine della foto.