She-Hulk: Tatiana Maslany smentisce l'ingaggio nella serie Marvel "È solo un rumor"

A sorpresa, Tatiana Maslany ha smentito la notizia che la voleva già ingaggiata da Marvel come protagonista della serie Disney+ She-Hulk bollandola come un semplice rumor.

Orphan Black: Tatiana Maslany nell'episodio Unconscious Selection

interrogata sul nuovo ingaggio nel corso di un'intervista al Sudbury Star, Tatiana Maslany ha confessato candidamente:

"Non è una notizia vera, è sfuggita di mano alla stampa. Ma non corrisponde a verità, in passato ci sono stati dei contatti e la stampa ne ha tratto una notizia, ma purtroppo non c'è stato nessun accordo con Marvel".

La notizia dell'arrivo di Tatiana Maslany nel cast di She-Hulk aveva perfino suscitato la reazione entusiastica del collega Mark Ruffalo, ma l'attrice non sa spiegare come una notizia priva di fondamento abbia preso corpo sui media principali:

"Non ho davvero idea di come nascano queste cose, non so come spiegarlo".

She-Hulk sarà incentrata su Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner il quale usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.

She-Hulk fa parte del gruppo di serie tv annunciate inizialmente dalla Marvel e rivolte a Disney+. Al momento sono in lavorazione The Falcon and the Winter Soldier, Loki e WandaVision, che dovrebbe arrivare su Disney+ entro la fine del 2020.