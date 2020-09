She-Hulk, Mark Ruffalo commenta il casting di Tatiana Maslany nella serie di Disney+

Finalmente conosciamo l'identità dell'attrice che interpreterà She-Hulk, la protagonista della nuova serie tv Marvel targata Disney+. Si tratta di Tatiana Maslany, e a darle il benvenuto non può certo mancare Mark Ruffalo.

Vincitrice di un Emmy Award per la sua performance - o meglio, le sue performance - nella serie tv di CTV e BBC America Orphan Black, la Maslany darà il volto a Jennifer Walters, l'avvocatessa cugina di Bruce Banner che erediterà proprio da lui i suoi poteri - riuscendo però a mantenere un maggiore autocontrollo quando si trasforma.

E chi meglio dell'interprete di Hulk nel MCU, Mark Ruffalo, per fare gli onori di casa?

"Benvenuta nella famiglia, Cugi @tatianamaslany #SheHulk" scrive infatti l'attore su Twitter, ricondividendo l'articolo di Deadline sull'annuncio del casting.

Chissà se i due avranno modo di fare squadra nella serie tv di She-Hulk... Stando a quanto vociferato in precedenza, Ruffalo dovrebbe apparire nello show, anche se non sappiamo in quale capacità. Vedremo se poi sarà effettivamente così.

E voi, che ne pensate dell'aggiunta di Tatiana Maslany al MCU?