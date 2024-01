She-Hulk, Tatiana Maslany: 'La seconda stagione? Disney ha detto 'No, grazie''

She-Hulk: Attorney at Law è stata una serie costosa per Disney+ e, stando ai nuovi commenti della sua protagonista Tatiana Maslany, sembra che i Marvel Studios abbiano deciso di non procedere con una seconda stagione. Durante una recente apparizione sul live stream Twitch di NerdIncorrect, è stato chiesto all'interprete di Jennifer Walters alias She-Hulk in persona se ci sarà un seconda stagione di She-Hulk: Attorney at Law, Maslany ha risposto: "Non credo che si farà. Credo che abbiamo sforato il budget e la Disney ha detto: 'No, grazie'".

In precedenza era stato riferito che She-Hulk avrebbe avuto un ruolo in Captain America: Brave New World. È anche probabile che l'eroina verde appaia nei prossimi film dei Vendicatori e nel tanto vociferato team-up World War Hulk.

Daredevil: Charlie Cox non ha ancora guardato il suo "strano ritorno" in She-Hulk

She-Hulk

Lo scorso anno, Maslany ha condiviso un aggiornamento un po' più lungo sul suo futuro nel MCU.

"Mi sembra che internet ne sappia più di me. Ma mi piacerebbe inserire lo show in uno scenario completamente diverso, in un universo diverso, perché la cosa più bella dell'universo Marvel è proprio il multiverso. Penso che sarebbe super divertente mettere She-Hulk in una situazione molto improbabile. Il punto di forza di She-Hulk, per me, è il suo essere così fuori luogo, e credo che questa caratteristica possa essere messa ben a frutto".

She-Hulk: Attorney at Law ha avuto un riscontro positivo tra il pubblico quando è uscita nel 2022 (ha un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes), ma è stata aspramente criticata per i problemi relativi alla CGI e per la pessima della sceneggiatura. A tratti impeccabile, a tratti quasi finto, la protagonista dello show sembrava incompiuta e le immagini non erano della solita qualità dei prodotti Marvel Studios. Inoltre, la presenza di tanti personaggi in computer grafica ha fatto lievitare il budget fino all'incredibile cifra di 200 milioni di dollari.