She-Hulk: Attorney at Law: il suo finale ha anticipato un progetto su World War Hulk?

Nel gran finale cui abbiamo assistito con She-Hulk: Attorney at Law ( spoiler di seguito, attenzione), oltre alle sconvolgenti iniziative narrative legate alla rottura della quarta parete, è stato introdotto un personaggio chiave che potrebbe anticipare l'arrivo di un film dedicato a World War Hulk. Stiamo ovviamente parlando di Skaar.

She-Hulk: Attorney at Law - un momento della serie

L'introduzione di questo personaggio, che sappiamo essere il figlio di Hulk, potrebbe portare a tutta una serie di nuove dinamiche legate anche a quel specifico arco narrativo. Per adesso non è stato ancora ufficializzato nulla in proposito, anche se qualche indizio presente nel finale con l'IA di She-Hulk: Attorney at Law, insieme ad alcuni elementi presenti inThor: Ragnarok hanno aperto la strada verso speculazioni mirate proprio nella direzione di World War Hulk, magari con un lungometraggio dedicato.

Parlando con Variety di questa speculazione attualmente molto discussa dopo il finale di She-Hulk: Attorney at Law, Mark Ruffalo ha detto che: "Non lo so. Di certo lo suggerisce [il viaggio che ha intrapreso nello spazio]. Ci sono state alcune conversazioni su quello che è successo nei due anni in cui Hulk ha abbandonato Banner e i Vendicatori, e l'emergere di Smart Hulk, a cui non è mai stata data una risposta completa. È davvero una parte interessante ed eccitante della storia di Hulk e della storia di Banner".

L'attore ha poi ha continuato, "Penso che il viaggio a Sakaar sia un buon punto di partenza per l'idea verso ciò che i fan hanno chiesto: questa idea di Planet Hulk o World War Hulk o semplicemente il viaggio che Banner e Hulk devono fare in modo da trovare una pace l'uno con l'altro. Questo è davvero interessante per me, e sento che ci sarà un certo interesse nell'esplorarlo nel tempo".