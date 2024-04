She-Hulk, Tatiana Maslany si pente degli insulti a Bob Iger durante gli scioperi: 'Difficile esprimersi'

La star di She-Hulk: Attorney at Law Tatiana Maslany era diventata virale durante lo sciopero SAG-AFTRA dello scorso anno, quando aveva definito l'amministratore delegato della Disney Bob Iger "completamente fuori dal mondo" a causa dei suoi commenti controversi sullo sciopero di Hollywood.

Il fatto che She-Hulk fosse una serie Marvel sostenuta dalla Disney e trasmessa in streaming su Disney+ non ha fatto altro che aumentare l'attenzione sul suo richiamo a Iger.

"In quei momenti sei davvero sconvolto", ha dichiarato Maslany all'Independent mesi dopo, quando le è stato chiesto della sua decisione di criticare pubblicamente Iger. "È difficile esprimersi nel modo che si desidera quando si è in mezzo alle proteste con tutti gli altri".

Maslany si trovava in mezzo al corteo di protesta della SAG-AFTRA a New York lo scorso luglio quando l'Hollywood Reporter le ha chiesto dei commenti su Iger. All'epoca aveva risposto: "Penso che sia completamente fuori dal mondo. È completamente distaccato dai lavoratori che realizzano i suoi show, che fanno sì che la gente guardi questi show, che portano spettatori e soldi a lui".

Le parole di Bob Iger

Iger aveva scatenato le polemiche sugli scioperi di Hollywood durante un'intervista del 13 luglio con David Faber della CNBC dalla Sun Valley Conference, in cui aveva dichiarato che gli scioperanti della WGA e della SAG-AFTRA non erano "realistici" nelle loro richieste.

She-Hulk vs. Disney: Tatiana Maslany commenta le dichiarazioni di Bob Iger sullo sciopero ad Hollywood

"È molto preoccupante per me", aveva dichiarato Iger quando gli era stato chiesto di parlare degli scioperi dei lavoratori. "Abbiamo parlato delle forze dirompenti di questo business e di tutte le sfide che stiamo affrontando, la ripresa dal COVID che è in corso non è completamente rientrata. Questo è il momento peggiore di sempre per aggiungere ulteriori disagi".