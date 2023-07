Daredevil, lo stuntman di Charlie Cox contro She-Hulk:'Personaggio rovinato, l'ha reso un cartone animato'

Daredevil tornerà sullo schermo con una nuova serie tv dal titolo Daredevil: Born Again, nuovamente protagonista dopo le apparizioni in Spider-Man: No Way Home e She-Hulk: Attorney at Law.

Tuttavia, alcuni fan sono preoccupati dalla piega che potrebbe prendere la serie, proprio a causa del sentiero intrapreso con She-Hulk. Una preoccupazione che riguarda anche lo stuntman di Charlie Cox in Daredevil, che non ha risparmiato critiche dure nei confronti dello show con Tatiana Maslany:"Adesso che l'MCU ha preso il personaggio penso che lo stiano rappresentando davvero male. Se guardate She-Hulk hanno trasformato Daredevil in un cartone animato. È tutto animato e sembra brutto. Adoro la CGI per migliorare il movimento reale ma se non hai alcun movimento reale diventa soltanto un cartone animato. È solo CG, non ha peso. E ciò che ha sempre reso l'azione su Daredevil così bella è che era viscerale. Sentivi quello che provava Charlie, tra la sua performance ed essere lì in azione. E tutto ciò che avete visto l'abbiamo fatto davvero. Abbiamo dovuto usare i cavi con qualcuno, abbiamo avuto bisogno di migliorare qualcosa per il movimento ma non era una caricatura, erano riprese live action. E non si arriverà mai al livello di energia delle riprese con il live action. Quindi, penso che She-Hulk sia un enorme passo indietro per quanto concerne i movimenti e l'azione".

Brewster è convinto che Marvel non abbia intenzione di migliorare le cose:"Non vogliono che sia qualcosa di simile a quella su Netflix. Infatti, nessuno che ha lavorato alla serie originale tornerà, a parte il cast. E c'erano alcuni che hanno raggiunto davvero magia a quello show. E penso che Marvel stia commettendo un grosso errore".