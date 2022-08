She-Hulk, la star Tatiana Maslany: "Ho fatto provini per vari progetti Marvel, anche Venom"

La protagonista di She-Hulk Tatiana Maslany ha raccontato dei suoi molteplici provini per i ruoli Marvel, e di come non siano andati a buon fine... Incluso quello per il film Venom.

Poche ore prima del debutto di She-Hulk: Attorney at Law su Disney+, Tatiana Maslany ha rivelato di aver provato più volte a entrare a far parte dell'universo Marvel, e che uno di questi tentativi includeva anche il film Sony con Tom Hardy, Venom.

Lo riporta anche il sito The Direct, citando l'intervista dell'attrice con Scott Aukerman per il podcast Comedy Bang Bang, dove Tatiana Maslany, che ha all'attivo un Premio Emmy e due Critic's Choice Award, ha spiegato come è andata.

"Sei entrata adesso a far parte del MCU. Stavano cercando di reclutarti" incalza Aukerman, e subito arriva la risposta della star "Io ho cercato di essere reclutata".

"Davvero?" chiede poi il conduttore "Sì. Mi hanno rifiutato più volte".

"Per cosa hai fatto il provino?" chiede poi Aukermann, e la risposta che ottiene questa volta è: "Venom. Ma non Venom stesso, sfortunatamente. Ma per la ragazza di Venom, o quello che era" in riferimento alla parte di Anne Weying (che nei fumetti è nota anche come She-Venom), e che al cinema ha poi avuto il volto di Michelle Williams.

E mentre non è stato poi rivelato quale altro provino per l'universo Marvel non sia andato a buon fine per l'attrice, lei si è in ultimo detta davvero grata per come siano le cose, dato che ora ha la possibilità di interpretare una delle eroine Marvel più amate, She-Hulk.

Ma a voi in che ruolo sarebbe piaciuto vedere Tatiana Maslany?