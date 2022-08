She-Hulk: Mark Ruffalo chiede scusa a Chris Evans per la rivelazione su Captain America

Nella giornata di ieri ha debuttato su Disney+ la serie She-Hulk, regalando una scena post-credit che ha scatenato la reazione divertita di Chris Evans, a cui si è poi rivolto Mark Ruffalo per porgergli le proprie scuse.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto la prima puntata e non volete anticipazioni .

Nella première di She-Hulk: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, cerca in ogni modo di capire se Captain America/Steve Rogers sia morto vergine o abbia avuto un rapporto nonostante i tanti impegni nel difendere la propria nazione.

Bruce Banner/Hulk, dopo le tante domande, rivela invece che il suo amico ha avuto un rapporto negli anni '40 durante il tour dell'esercito.

La scena è stata sviluppata con la collaborazione di Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, rendendo quindi questo dettaglio canonico.

Chris Evans, nella giornata di ieri, ha commentato in modo ironico la rivelazione riguardante la vita privata del suo personaggio e Mark Ruffalo non ha potuto che scusarsi dichiarando: "Mi dispiace fratello, ero alle prese con un'estrema pressione".