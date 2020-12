She-Hulk sarà una legal comedy, ecco i primi dettagli della serie Disney+

Nuovi dettagli in arrivo su She-Hulk, serie Disney+ che espanderà il Marvel Cinematic Universe. Dopo la conferma della presenza di Tatiana Maslany, Mark Ruffalo e Tim Roth, adesso scopriamo che la serie diretta da Kat Coiro e Anu Valia sarà una legal comedy.

Orphan Black: Tatiana Maslany nell'episodio Unconscious Selection

In She-Hulk vedremo il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e del suo alter ego verde Hulk, ma stavolta l'eroe dovrà fare i conti con la cugina Jennifer Walters, alias She-Hulk, interpretata da Tatiana Maslany, e con Tim Roth che tornerà nel ruolo del villain Abomination.

Nel corso di una recente intervista con Emmy Magazine, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato che She-Hulk sarà una legal comedy di mezz'ora a episodio e che nello show Marvel tenterà qualcosa "mai fatto finora".

She-Hulk sarà incentrata su Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner il quale usa il proprio sangue per salvarla, trasmettendole così i suoi poteri. She-Hulk può tuttavia mantenere la propria intelligenza e personalità quando si trasforma fisicamente.

She-Hulk fa parte del gruppo di serie tv annunciate inizialmente dalla Marvel e rivolte a Disney+. Al momento sono in lavorazione The Falcon and the Winter Soldier, Loki e WandaVision, che approderà su su Disney+ a inizio 2021.