She-Hulk: Chris Evans commenta la scena post-credit del primo episodio

Il primo episodio di She-Hulk ha spinto Chris Evans a commentare la scena post-credit in cui si accenna alla vita di Captain America.

La notizia contiene, ovviamente, degli spoiler , quindi non proseguite se non volete anticipazioni.

La protagonista di She-Hulk: Attorney at Law Jennifer Walters, interpretata da Tatiana Maslany, trascorre infatti molto tempo a interrogare il cugino Bruce Banner, ruolo affidato nuovamente a Mark Ruffalo, sulla vita sessuale di Steve Rogers.

L'avvocato ha infatti deciso che vuole scoprire se Captain America è ancora vergine.

La questione ha potuto contare sull'intervento di Kevin Feige, come ha rivelato la sceneggiatrice Jessica Gao: "Abbiamo iniziato a inserire quell'elemento negli script. C'era una battuta ricorrente in cui Jen si sta chiedendo se Steve Rogers abbia mai fatto sesso. La si vede regolarmente mentre fa ricerche su google e ne parla. Capisci che semplicemente stava tormentando le persone nella sua vita, questa domanda la tormenta. Non posso descrivere quanto sia stata elettrizzata e sconvolta quando Kevin Feige non solo è intervenuto per rispondere alla domanda, ma mi ha dato la risposta canonica. Sì, viene direttamente dalla bocca di Kevin".

La prima puntata di She-Hulk si conclude così con la scoperta che Captain America ha avuto un rapporto sessuale nel 1943, situazione che ha portato Chris Evans a commentare (senza però rilasciare una dichiarazione, avendo usato solo emoji) la scena: