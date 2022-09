She-Hulk: Attorney at Law, dietro le quinte del twerk di Tatiana Maslany con Megan Thee Stallion

Una gradita sorpresa per i fan è arrivata nell'ultimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law con il cameo della rapper Megan Thee Stallion. In una scena diventata immediatamente virale su internet, Megan Thee Stallion e Tatiana Maslany, volto di Jennifer Walters, twerkano nell'ufficio di quest'ultima. Le immagini che arrivano direttamente dal dietro le quinte mostrano la protagonista della serie Marvel mentre indossa l'attrezzatura utilizzata per ricreare la nuova eroina.

La stessa Tatiana Maslany, in una precedente intervista, ha rivelato che, quello, è stato il giorno più bello della sua vita: "Voglio davvero che tutti lo vedano perché è stato il giorno più bella della mia vita. E' stato il momento più bello della mia vita, soprattutto con l'abito mo-cap. E' impossibile che io possa sentirmi fantastica se sono di fronte alla persona più bella e incredibile del pianeta. E' impossibile. Quindi se posso sembrare una ragazzina che balla in pigiama, per me va bene. Finché potrò ballare con lei, sarò felice".

She-Hulk: ecco perché Tim Roth ha deciso di tornare nel MCU

She-Hulk: Attorney at Law porta i fan nella vita di Jennifer Walters, giovane avvocato single di 30 anni che dovrà fare ben presto i conti importanti cambiamenti. La serie, composta da nove episodio, vede la presenza anche di alcuni volti importanti del MCU. Mark Ruffalo torna infatti nei panni di Hulk, Tim Roth è Abominio, Charlie Cox è Daredevil e Benedict Wong è l'insostituibile Wong.

Il cast comprende anche Ginger Gonzaga nei panni di Nikki Ramos, Josh Segarra nei panni di Augustus Pugliese, Jon Bass nei panni di Todd e Renée Elise Goldsberry nei panni di Mallory Book.