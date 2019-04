Shazam! ancora primo al box office americano con 25 milioni, flop per Hellboy

Shazam!: una scena con Mark Strong

Shazam! ancora in vetta al box office americano con 25 milioni di dollari. Il cinecomic Warner Bros. e New Line continua a convincere il pubblico americano mietendo incassi e raggiungendo un totale di 95 milioni in due settimane. Per DC Comics questi non sono incassi stratosferici, ma Shazam! è un film a budget molto più ridotto rispetto ad Aquaman e Justice League e si sta confermando un successo di critica e pubblico. Qui potete leggere la nostra recensione di Shazam!.

Alle spalle di Shazam!, a sorpresa, troviamo il debutto de La piccola boss, commedia black targata Universal che incassa 15,4 milioni da 2.667 sale, con una media per sala di 5.811 dollari. Il film, che vede nel cast Regina Hall, Issa Rae e Marsai Martin, racconta la storia di una spietata donna in carriera che un giorno si risveglia nei panni di se stessa a tredici anni.

Hellboy: David Harbour in una scena del film

Dopo le recensioni negative e la bassa media ottenuta su Rotten Tomatoes, il debutto di Hellboy non è dei migliori. Costato 50 milioni, il reboot del fantasy debutta al terzo posto incassando 12 milioni da 3.303 sale, con una media per sala di 3.638 dollari. Il demone dei fumetti non sfonda al botteghino, per conoscere le ragioni potete leggere la nostra recensione di Hellboy.

Dopo il felice debutto, l'atteso Pet Sematary, nuovo adattamento del classico di Stephen King, incassa altri 10 milioni superando i 41 milioni. Pet Sematary è la seconda apertura di sempre per un film basato su un'opera di Stephen King. In attesa dell'uscita italiana facciamo il punto su Pet Sematary con il nostro approfondimento.

Il fantasy Walt Disney Pictures Dumbo perde due posizioni ed è ora quinto con 9,1 milioni di incasso che lo portano a un totale di 90 milioni negli USA. Come potete leggere nella nostra recensione di Dumbo, nel remake del cartoon troviamo le star Danny DeVito, Colin Farrell, Nico Parker, Finley Hobbins, Michael Keaton ed Eva Green.

