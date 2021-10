Shazam! Fury of the Gods, primo teaser dal DC FanDome per il film con Zachary Levi

Finalmente un primo sguardo a Shazam! Fury of the Gods, il sequel del fortunato film con protagonista Zachary Levi: godetevi il teaser con le immagini del dietro le quinte presentato al DC FanDome!

Pronti a gridare di nuovo Shazam! davanti allo schermo? Un primo teaser di Shazam! Fury of The Gods che conduce nel dietro le quinte, il nuovo capitolo della saga con protagonista Zachary Levi, è stato presentato al DC FanDome.

Nel video dedicato al dietro le quinte si vedono le prime immagini dell'atteso sequel e si introducono le due nuove villain interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu, le nuove creature che affronteranno gli eroi, le incredibili ambientazioni in cui si svolgerà il film e molti momenti divertenti.

Quando nella primavera del 2019 Shazam! debuttava sugli schermi di tutto il mondo, nessuno si aspettava il successo che avrebbe avuto.

Passato un po' in sordina rispetto ai progetti dedicati ai suoi colleghi più famosi, il lungometraggio dedicato all'Ei fu Captain Marvel (il primo nome di Shazam) diretto da David F. Sandberg si è rivelato infatti una piacevole sorpresa per tutti gli appassionati dei cinecomic e dell'universo DC, spronando Warner Bros. e DC Films a dare subito l'approvazione per la realizzazione di un sequel.

Sequel che, solo in occasione dello scorso DC FanDome avremmo scoperto essere intitolato Shazam! Fury of the Gods, e che si è man mano arricchito di tanti nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu (nei panni delle villain Hespera e Calypso) e Rachel Zegler, di cui abbiamo finalmente scoperto il ruolo dopo tante voci e teorie al riguardo.

In aggiunta alle new entry, Shazam! Fury of the Gods vedrà tornare gran parte del cast del primo film, inclusi ovviamente Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman), e uscirà al cinema a giugno 2023.