Shazam! Fury of the Gods, nuovi costumi per Zachary Levi e gli altri eroi del film (FOTO)

David F. Sandberg, il regista di Shazam! Fury of the Gods, ha mostrato ai fan i nuovi costumi di Zachary Levi e gli altri eroi della Shazam! Family nel nuovo film DC.

Quanto vi era mancato Shazam? Il supereroe DC interpretato da Zachary Levi sta per tornare assieme al resto della sua famiglia, e anche in una nuova veste! Guardiamo insieme come sono cambiati i costumi degli eroi in Shazam! Fury of the Gods.

Continuano spedite le riprese di Shazam! Fury of the Gods, l'atteso sequel del film del film del 2019 con protagonisti Asher Angel e Zachary Levi nei rispettivi ruoli di Billy Batson e Shazam!, l'eroe in cui il ragazzino finisce per trasformarsi dopo aver pronunciato la parola d'ordine, e il regista della pellicola, David F. Sandberg, ha voluto mostrare a tutti una delle novità di questo nuovo capitolo.

Sui social Sandberg ha infatti condiviso una foto in cui la Shazam! Family al completo (con Grace Fulton che ora interpreta sia la versione "normale" di Meg, sia la sua controparte supereroistica) sfoggia dei nuovi costumi, dai toni più scuri e dall'aspetto meno in stile cartoon dei precedenti.

"Non so fino a quando potremo tenere segreti i nuovi costumi prima che ci siano dei leak online, quindi ecco una foto che ho fatto l'altro giorno" ha scritto su Twitter il regista, allegando la foto.

E quando gli viene chiesto il perché di questo cambiamento (via CB), Sandberg risponde "Perché no? Perché non provare qualcosa di diverso, invece che fare la stessa cosa due volte?".

E continua "Ho detto alla nostra costumista [Louise Mingenbach] alcune delle cose che volevo vedere questa volta, e lei e il suo team hanno hanno poi realizzato i costumi, incorporando in maniera splendida le modifiche che avevo richiesto. Li abbiamo mostrate allo studio, e loro li hanno trovati grandiosi, non hanno avuto alcun appunto da fare".

Per vedere Shazam! Fury of the Gods, però, dovremo aspettare giugno 2023.