Shazam! Furia degli Dei, il regista rivela quando uscirà il nuovo trailer

I fan di Shazam non dovranno attendere molto per godere della visione del nuovo trailer del sequel, l'atteso Shazam! Furia degli Dei. Lunedì, il regista David F. Sandberg ha anticipato su Twitter l'uscita del promo condividendo una foto dal lavoro sul trailer con la schermata "la seguente anteprima è stata approvata..." visualizzata su un grande schermo in sala di montaggio, completa della scritta "proprietà della Warner Bros." Nel post Sandberg ha anticipato che il trailer uscirà alla fine di gennaio.

Un primo trailer di Shazam! Furia degli Dei è stato diffuso la scorsa estate al Comic-Con di San Diego, ma la curiosità dei fan continua ad aumentare. L'uscita italiana del cinecomic è attualmente programmata per il 16 marzo 2023.

DC Universe: Zachary Levi in vacanza con Peter Safran. Ma i fan malignano sul futuro di Shazam!

Quale è la storia di Shazam 2?

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nei panni di Billy Batson/Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews inteerpreta Victor Vasquez. I nuovi membri del cast includono anche Rachel Zegler in un ruolo attualmente sconosciuto, Helen Mirren in quello di Espera e Lucy Liu come Kalypso.