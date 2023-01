DC Universe: Zachary Levi in vacanza con Peter Safran. Ma i fan malignano sul futuro di Shazam!

Zachary Levi è stato ad Aspen in vacanza con la famiglia di Peter Safran, il nuovo Co-CEO dei Dc Studios. Sembrerebbe un buon segnale per il futuro del franchise di Shazam!, ma non tutti sono così ottimisti.

Sui social sono spuntate delle foto in cui si vede la star di Shazam! Zachary Levi in vacanza con il co-CEO dei DC Studios Peter Safran. Nei mesi successivi a quando James Gunn e Peter Safran sono diventati i nuovi co-CEO dei DC Studios e hanno iniziato a mettere in atto i piani del loro reboot decennale, il ruolo di Levi come Shazam e il futuro di quel franchise sono stati spesso messi in discussione dai fan. Shazam! Furia degli Dei uscirà nei cinema il 1° luglio 2023, e secondo un recente report Gunn e Safran stanno pianificando un "reboot ampio ma non totale" del DCU.

Queste foto in vacanza potrebbero, quindi, essere un buon segnale per il futuro dell'attore. Natalia Safran, moglie di Peter, non solo ha postato la foto della sua famiglia insieme all'attore di Shazam!, ma anche scritto un commento che farebbe ben sperare:

"Shazam ad Aspen e la più deliziosa Gallette de Rois nel giorno dell'Epifania. Ora Natale è ufficialmente finito!".

Zachary Levi on vacation with DC Studios co-CEO Peter Safran and his family! #Shazam



(????: Natalia Safran) pic.twitter.com/mMlAulYoj4 — Shazam Updates (@ShazamNews) January 9, 2023

Le foto non solo sono taggate con l'account Warner Bros. di Shazam!, ma mostrano anche uno snowboard decorato con Peacemaker.

Sia Safran che Gunn hanno definito Levi un loro amico e l'attore ha già smentito che Shazam 2 sarà l'ultimo film della serie.

Insomma, tutto sembrerebbe promettere bene per Levi, che sembrerebbe non dover subire la stessa sorte toccata a Henry Cavill.

Ma non tutti la vedono così. Il solito insider molto ben informato @MyTime ToShineHello ha infatti scritto sul suo account: "Sarà imbarazzante quando verrà licenziato".

Gonna be awkward when he's fired https://t.co/MMWfItecSk — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 9, 2023

E non solo, ha anche retweettato il commento ancora più pesante di un altro utente:

"Lo stanno trattando come un cane nel suo ultimo giorno di vita, portandolo a fare viaggi, dandogli da mangiare il cibo che gli piace, facendo foto insieme...".

They doing Levi like a dog on his last day, taking him on trips, getting him food he likes, taking pictures... https://t.co/yHEZ3SBe9a — Timgotg #FlashPack ⚡ (@timgotg) January 9, 2023

È davvero difficile prevedere cosa hanno in serbo Gunn e Safran per il personaggio di Shazam! e pensare che una vacanza insieme possa evitare al personaggio la purga subita da altri attori dello Snyderverse sarebbe ingenuo.

Solo il futuro potrà dirci quale sarà il destino del supereroe. E voi cosa ne pensate?