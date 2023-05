Shazam! Furia degli Dei: la scena della "falsa Wonder Woman" è stata diffusa online

In vista del suo arrivo in streaming su Max, previsto per il 23 maggio, Warner Bros. ha diffuso in rete una delle scene più discusse di Shazam! Furia degli Dei, quella della "falsa Wonder Woman". Si tratta di una sequenza in cui Billy Batson sogna di essere a un appuntamento galante con la celebre amazzone, ma al suo posto si palesa il Mago (Djimon Hounsou) che lo ammonisce sui pericoli delle figlie di Atlante.

La "falsa Wonder Woman" è stata interpretata dalla modella e attrice Taylor Cahill, ma Gal Gadot ha poi avuto un cameo nei momenti finali del film e con molta probabilità si è trattata della sua ultima apparizione all'interno del DC Universe.

Il flop di Shazam! Furia degli Dei

In Shazam! Furia degli Dei, sequel del primo capitolo delle avventure dell'eroe interpretato da Zachary Levi, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Shazam! Furia degli Dei, Zachary Levi conferma le indiscrezioni sugli ostacoli causati da Dwayne Johnson?

Purtroppo il film si è rivelato un flop al box-office ed è quindi improbabile che possa esserci un futuro per il personaggio nonostante quanto accaduto nelle scene post-credits. Lo stesso regista David F. Sandberg ha voluto rispondere in maniera ironica alle critiche dei fan definendo il suo film "inguardabile".