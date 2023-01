Shazam! Furia degli dei, il regista parla del drago nel film: "Non è come in Game of Thrones"

Il regista ha preso come esempi vicini alla mitologia del suo ultimo film i franchise di Game of Thrones e de Lo Hobbit.

Parlando della mitologia di Shazam! Furia degli dei, il regista David F. Sandberg ha cercato di spiegare meglio il suo lavoro prendendo a esempio ciò che abbiamo visto nella serie Game of Thrones o nella trilogia de Lo Hobbit.

"Dicevo alle persone che stavano montando i trailer: 'Per favore, dovete metterci dei mostri'", ha dichiarato Sandberg a Entertainment Weekly. "Almeno dei piccoli scorci!".

Nel nuovo trailer, diffuso in streaming ieri, Billy Batson affronta un drago al Citizen's Bank Stadium, il campo di baseball professionale di Philadelphia, dove sono ambientati i film. La Kalypso di Lucy Liu cavalca il dorso di un drago attraverso la città. E, sì, Sandberg ha ammesso che una delle cose più difficili da fare è stata creare un design di drago credibile che non sembrasse un'iterazione di qualcosa che i fan avevano già visto in altre produzioni della Warner Bros.

Shazam! Furia degli dei, il nuovo trailer regala spettacolari sequenze d'azione

"La sfida era cercare di capire, beh, come poterlo farlo in modo diverso". Ha detto Sandberg. "Abbiamo visto un sacco di draghi in Game of Thrones, Lo Hobbit e tutto il resto. Ma questo proviene dalla mitologia. È un drago fatto di legno perché nasce da un albero".