Shazam! Furia degli dei, il nuovo trailer regala spettacolari sequenze d'azione

Bisognerà attendere il 16 marzo per vedere nelle sale Shazam! Furia degli dei, l'atteso sequel del film DC con star Zachary Levi, ma il nuovo trailer regala già ai fan qualche spettacolare sequenza d'azione e delle interessanti anticipazioni.

Nel video si assiste a una "guerra" e all'inizio dello scontro con un gruppo di nemici davvero temibili, prima di riepilogare quanto accaduto negli ultimi anni. Billy/Shazam si ritrova poi a cercare di affrontare le divinità arrivate sulla Terra. Nel video spazio poi a esplosioni, scontri, incredibili poteri e molti momenti drammatici.

Shazam! Furia degli Dei, che continuerà la storia del supereroe interpretato da Levi, potrà contare sull'arrivo di nuovi interpreti come Helen Mirren e Lucy Liu (nei panni delle villain Hespera e Calypso) e la star di West Side Story Rachel Zegler, che affiancheranno il protagonista Zachary Levi, Asher Angel (Billy Batson) e Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman).

Nel nuovo capitolo delle avventure, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.

Il film è interpretato da Asher Angel e Zachary Levi nel ruolo di Billy Batson e nella sua versione Shazam!, Grace Fulton nei panni di Mary Bromfield, Adam Brody nei panni del supereroe Freddy, Faithe Herman nei panni di Darla Dudley, Meagan Good nei panni del supereroe Darla, Ian Chen nei panni di Eugene Choi, Ross Butler nei panni del supereroe Eugene, Jovan Armand nei panni di Pedro Pena, D.J. Cotrona è il supereroe Pedro, Marta Milans è Rosa Vasquez e Cooper Andrews inteerpreta Victor Vasquez.