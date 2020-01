Shang-chi introdurrà le leggendarie superspie Marvel?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings potrebbe includere alcune mitiche superspie di casa Marvel nel plot del cinecomic.

Secondo un report, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, introdurrà all'interno della trama alcune delle superspie della Marvel, tra cui personaggi quali Black Jack Tarr, Clive Reston e Leiko Wu. Attualmente in fase di produzione, indiscrezioni riportano che la storia del film si concentrerà sul percorso emotivo di Shang-chi nel tentativo di riconnettersi al suo passato e alle persone con cui lavorava.

La sinossi di Shang-Chi dovrebbe contenere anche un filone romantico tra il protagonista e Leiko Wu. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, in seguito agli eventi di Avengers: Endgame, potrebbe avviarsi in molteplici direzioni e il creatore di Shang-chi, Jim Starlin, ha dichiarato di essere speranzoso che questa libertà possa essere sfruttata appieno da Marvel Studios proprio con Shang-chi and The Legends of the Ten Rings.

"Non riesco ad immaginare che inizino con qualcosa di diverso da una storia originale" ha dichiarato Starlin sul film "perché da qualche parte devono cominciare. Penso che sarà vagamente basato su ciò che abbiamo fatto nei primi numeri...Ho creato solo tre numeri del libro".

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings è previsto nelle sale americane dal 12 febbraio 2021.