Shang-Chi: la storia del film diversa dai fumetti Marvel per via di Black Widow?

Shang-Chi, nuovo progetto Marvel Studios, potrebbe essere molto diverso rispetto alla serie a fumetti a cui è ispirato per via della storia raccontata in Black Widow.

Il nuovo film Marvel Shang-Chi potrebbe essere molto diverso dai fumetti omonimi a causa della storia che verrà raccontata in Black Widow, primo film della Fase 4 atteso a maggio, ma ritardato a causa della pandemia di Coronavirus.

Black Widow: un primo piano di Scarlett Johansson

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dovrebbe uscire nel febbraio 2021 come il primo dei quattro film Marvel dell'anno, anche se le riprese sono state fermate a causa della pandemia, visto che il regista è in quarantena volontaria. Il film, comunque, ci sono altri motivi per cui Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli sarà diverso dal materiale originale e Black Widow potrebbe essere uno di questi.

Secondo quanto spiegato da Screenrant, se Shang-Chi fosse fedele ai fumetti, ciò che il pubblico vedrebbe sul grande schermo sarebbe un thriller di spionaggio, caratterizzato dalle arti marziali con un esperto di kung fu come protagonista principale e un immortale mente criminale come antagonista. Tuttavia, è improbabile che ciò accada, perché Black Widow è già un thriller di spionaggio, come la Marvel l'ha definito, e sappiamo che lo studio vuole differenziare ogni suo film da un altro.

Detto questo, quindi, è difficile immaginare che Marvel rilasci due pellicole così simili a meno di un anno di distanza, ecco perché Shang-Chi potrebbe essere diverso. Ma come? I fumetti del Maestro del Kung Fu raccontano di un artista marziale cinese idealista, che usa le sue abilità per sconfiggere suo padre e il suo esercito di minorenni. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli può ancora raccontare questa storia senza coinvolgere agenzie di intelligence o altri elementi che si trovano spesso nei film di spionaggio.

Vi ricordiamo che Shang-Chi vede protagonista Simu Liu nei panni del maestro di arti marziali Shang-Chi, primo eroe asiatico al centro di un cinecomic Marvel. Nel cast Awkwafina e Tony Leung. L'uscita di Shang-Chi è prevista il 12 febbraio 2021.