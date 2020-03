Shang-Chi: stop alle riprese, il regista in quarantena a causa del Coronavirus

Anche il cinecomic Marvel Shang-Chi sospende le riprese mentre il regista va in quarantena volontaria in attesa dei risultati del test per Coronavirus.

Il cinecomic Marvel Shang-Chi ha stoppato le riprese mentre il regista Destin Cretton è andato in quarantena volontaria in attesa dei risultati del test per Coronavirus sotto raccomandazione di un dottore.

Il regista Destin Cretton ha appena avuto un bambino e ha deciso di sottoporsi al test per il COVID-19. Come spiega una nota diffusa da Marvel: "Come precauzione, Marvel e Disney hanno deciso di sospendere le riprese della prima unità fino a che non avremo i risultati del test la prossima settimana."

Secondo alcuni insider, la produzione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in realtà proseguirebbe con la seconda unità.

Ecco la nota completa diffusa da Marvel: "Come molti di voi sanno, Destin, il nostro regista, ha un figlio appena nato. Voleva essere prudente visti gli sviluppi della pandemia e ha deciso di fare il test per il Covid-19 oggi. Al momento è in quarantena volontaria su raccomandazione del suo medico. Mentre attende i risultati del test, abbiamo sospeso le riprese della prima unità fino a quando non riceveremo i risultati la prossima settimana. La seconda unità e gli altri reparti proseguiranno il lavoro come al solito. Questo è un evento senza precedenti e apprezziamo la comprensione di tutti".

L'Australia ha 156 casi di Coronavirus confermati, secondo il bollettino governativo. Nel paese sono morte 3 persone. Shang-Chi non è l'unico film in lavorazione nel paese condizionato dal Coronavirus, solo ieri Warner Bros. ha interrotto la produzione del biopic su Elvis Presley di Baz Luhrmann dopo che Tom Hanks ha annunciato che lui e la moglie sono stati trovati positivi al Coronavirus.

Shang-Chi vede protagonista Simu Liu nei panni del maestro di arti marziali Shang-Chi, primo eroe asiatico al centro di un cinecomic Marvel. Nel cast Awkwafina e Tony Leung. L'uscita di Shang-Chi è prevista il 12 febbraio 2021.