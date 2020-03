Coronavirus: Tom Hanks e la moglie "stanno bene e sono tranquilli", rassicura il figlio Chet (VIDEO)

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al Coronavirus ma il figlio Chet ha rassicurato tutti, con un video condiviso attraverso il proprio canale Instagram.

Tom Hanks e la moglie, in Australia per le riprese del film su Elvis Presley, hanno annunciato attraverso le proprie pagine social di essersi ammalati. La notizia, ripresa anche dalla Warner Bros, con un comunicato ufficiale, ha fatto in pochi minuti il giro del mondo, tra la preoccupazione di tutti i fan del popolare attore, ma uno dei figli, Chet, ha voluto tranquillizzare. "Ciao a tutti. Sì, è vero, i miei genitori hanno il coronavirus, è pazzesco. Ora sono in Australia, dove mio padre sta girando un film, ma ho parlato con loro per telefono. Stanno bene, non si sentono poi così male e non sono nemmeno così preoccupati. Ovviamente non si sono messi in viaggio e stanno prendendo tutte le precauzioni necessarie".

Era stato lo stesso attore premio Oscar, qualche ora fa, a diffondere direttamente l'informazione attraverso i propri social ufficiali: "Ciao ragazzi. Io e Rita siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po' stanchi, come se avessimo un'influenza, e avevamo un po' di dolori. Rita aveva dei brividi che venivano e se ne andavano. Un po' di febbre inoltre. Per fare le cose nel modo giusto, come bisogna fare ora nel mondo, ci hanno fatto il test per il Coronavirus e siamo stati trovati positivi. Bene, ora: cosa fare da adesso? I Funzionari Medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo sottoposti a test, osservati e isolati per tutto il tempo che viene richiesto per la salute pubblica e per la sicurezza. Non si può fare altro se non avere un approccio giorno per giorno, no? Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx!".