Shang-Chi: Simu Liu ha pianto la prima volta che ha indossato il costume da supereroe

Simu Liu è il protagonista del nuovo film Marvel Shang-Chi, primo cinecomic dedicato a un eroe asiatico diretto da Destin Daniel Cretton, che ha raccontato della sua prima prova costume, un'emozione che non dimenticherà facilmente che lo ha portato quasi alle lacrime.

Il film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ha finalmente terminato la produzione nell'ottobre 2020, dopo i ritardi dovuti all'emergenza sanitaria, ma per il momento i dettagli della trama sono ancora top secret.

Finora sono stati annunciati solo membri del cast. Tra questi il protagonista Simu Liu che, in un'intervista col Toronto Life, ha raccontato cosa ha provato indossando il costume del supereroe:

"La prima volta che ho provato il costume da supereroe di Shang-Chi è stato un momento emozionante. La Marvel non ha mai avuto un ruolo asiatico, quindi è stato un evento così raro e di grande impatto, per me come attore ma anche per le persone che mi somigliano. Ho quasi pianto. È stato così emozionante. E poi, naturalmente, il quinto giorno, ero tipo, Oh mio Dio, odio questa cosa, perché ci sono così tante cerniere?"

Shang-Chi: una sequenza d'azione in un nuovo video dal set

Dopo aver atteso dieci anni per il primo film solista dell'MCU con un supereroe nero e undici anni per il primo film con una donna protagonista, Shang-Chi entrerà nella storia come il primo film dell'universo Marvel con un supereroe asiatico. La notizia è stata diffusa durante il Comic-Con di San Diego nel 2019 e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che Simu Liu, star di Kim's Convenience, avrebbe interpretato il ruolo del protagonista.

Al suo fianco vedremo anche il Mandarino, precedentemente impersonato dall'impostore Trevor Slattery (Ben Kingsley) in Iron Man 3. Il film doveva essere il terzo lungometraggio della Fase Quattro, e il primo a uscire nel 2021, ma è stato posticipato per cause di forza maggiore al prossimo luglio 2021, sempre se i programmi resteranno gli stessi.