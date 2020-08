Shang-Chi: le riprese del film Marvel di nuovo al via in Australia

Le riprese di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, il film prodotto dalla Marvel, stanno per ricominciare in Australia.

Le riprese di Shang-Chi, uno dei nuovi film Marvel, sono ricominciate in Australia.

A confermarlo è stato un telegiornale locale che ha mostrato la troupe al lavoro per costruire le scenografie in vista dell'arrivo del cast sul set.

La produzione di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings era iniziata prima della pandemia che ha fermato il mondo cinematografico e televisivo. Il film Marvel arriverà quindi più tardi del previsto e la nuova data di uscita è stata fissata al mese di maggio 2021.

Nel ruolo del protagonista ci sarà Simu Liu, mentre Tony Leung sarà il villain Il Mandarino e nel cast ci saranno anche Awkwafina e Ronny Cheng. Michelle Yeoh, inoltre, dovrebbe avere un ruolo nel progetto, come dimostrerebbe un post che l'attrice ha condiviso dall'Australia.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings farà parte della Fase 4 e sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Il progetto sarà il primo cinecomic realizzato da Marvel Studios con un supereroe asiatico nel ruolo del protagonista.