Shang-Chi e la Leggenda dei 10 anelli: il trailer e le prime foto del film Marvel

Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli è uno dei prossimi film dei Marvel Studios in arrivo sugli schermi, e quest'oggi abbiamo finalmente modo di vedere un primo trailer per la pellicola con Simu Liu diretta da Destin Daniel Cretton, e delle foto in esclusiva cortesia di Entertainment Weekly!

Mentre aspettiamo con trepidazione il debutto di Black Widow, il MCU continua a regalarci contenuti, settimanalmente sotto forma di serie tv, e ora con un primo sguardo a Shang-Chi e la Leggenda dei 10 Anelli.

"Al cuore dell'arco narrativo di Shang-Chi nei fumetti è davvero la famiglia. Ed è qualcosa che Destin e io volevamo portare in scena e su cui ci siamo soffermati fin dall'inizio delle conversazioni sul film, l'idea di prendere questa famiglia disfunzionale e il suo background piuttosto dark e addirittura abusivo, e vedere che impatto avrebbe avuto su un bambino nel corso del tempo" ha affermato il produttore Jonathan Schwartz.

"Il fatto che già in tempi come gli anni '60/'70 esistesse già un personaggio del genere du origini asiatiche è davvero incredibile" continua Cretton "Ma allo stesso tempo, ci sono aspetti della sua rappresentazione che potrebbero sembrare un po' troppo come stereotipi. Perciò non appena appena abbiamo iniziato a lavorare sul personaggio e sulla storia che volevamo raccontare nel film, siamo stati molto attenti nel cercare di non cadere negli stereotipi".

Questo però non vuol dire che non vedremo incredibili scene d'azione comprendenti, ovviamente, le arti marziali, assieme a tutto ciò che di spettacolare si può trovare in un film di supereroi. Ma allo stesso tempo "Volevamo assicurarci che Shang-Chi fosse proprio come ognuno di noi" aggiunge ancora il regista "Volevo vedere questo film e dire 'Sì, è come mi sento. Anche io mi sento fuori luogo, a disagio, in alcuni momenti, e copro questo sentimento con il senso dell'umorismo'".

"Mostriamo un ragazzo che si ritrova al di fuori del suo elemento qui negli Stati Uniti, e cercherà di mascherarlo con il suo carisma. È qualcosa in cui credo ci si possa rispecchiare facilmente".