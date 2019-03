Shang-Chi: Destin Cretton regista del primo cinecomic con un supereroe asiatico

Shang-Chi, il primo film della Marvel con protagonista un supereroe di origine asiatica, ha trovato il suo regista: Destin Cretton. Il filmmaker si occuperà quindi di portare sul grande schermo la storia di Shang, un giovane eroico dalle origini cinesi e americane che è stato creato per i fumetti dall'autore Steve Englehart e dall'artista Jim Starlin.

Tra le pagine Shang-Chi è esperto in molti stili di combattimento ed è in grado di lottare con e senza armi. La sua prima apparizione è avvenuta nel 1973.

Cretton è attualmente impegnato nelle riprese di Just Mercy, film che ha come protagonisti proprio due star del Marvel Cinematic Universe: Brie Larson e Michael B. Jordan.

La sceneggiatura del cinecomic sarà scritta da Dave Callaham e il progetto dovrebbe proporre una versione moderna dei personaggi e della storia.

Tra i produttori di Shang-Chi ci saranno quindi il presidente di Marvel Studios Kevin Feige, Louis D'Esposito, Victoria Alonso e Jonathan Schwartz.