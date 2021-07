Sex and the City: la prima foto della reunion di Carrie, Miranda e Charlotte

Sex and the City ritornerà sul piccolo schermo con la serie revival And Just Like That... e online è ora stata pubblicata la prima foto della reunion tra Carrie, Miranda e Charlotte. L'immagine mostra infatti le tre protagoniste mentre, con il consueto stile, camminano una accanto all'altra per le strade di New York.

Il nuovo capitolo della storia di nuovo capitolo della storia di Sex and the City segue i personaggi di Carrie, Miranda e Charlotte ed è incentrata sul loro rapporto con l'amore e l'amicizia durante i 50 anni"_.

A prendere parte agli episodidi And Just Like That... saranno Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Kim Cattrall, invece, non sarà coinvolta in And Just Like That e a riempire il vuoto lasciato dalla star sarà Sara Ramirez nei panni di un nuovo personaggio chiamato Che Diaz. Tra i ritorni sul piccolo schermo ci sarà anche quello di Chris Noth, interprete di Mr. Big.

Le riprese si svolgeranno durante l'estate e sarà distribuito dello show è prevista sugli schermi americani tra la fine del 2021 e il 2022.

