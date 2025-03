Sex and the City: Kristin Davis rivela la storyline che ha odiato tanto da implorare di non farla

Nell'ultimo episodio del suo podcast Are you a Charlotte?, Kristin Davis ha confessato di aver odiato una storyline della serie, tanto da chiedere agli sceneggiatori di modificarla.

L'attrice ha raccontato di aver odiato l'episodio in cui lei ed Evan Handler, che interpretava Harry, il secondo marito di Charlotte, finiscono sul pavimento del bagno dopo una romantica cena di San Valentino andata male.

L'episodio di Sex and the City odiato da Kristin Davis

"Odiavo davvero quella trama" ha confessato Davis "Sono andata da Elisa Zuritsky e Julia Rottenberg, le sceneggiatrici dell'episodio, e ho chiesto se per favore fosse davvero necessario farlo".

Kristin Davis in Sex and the City

Nell'episodio The Ick Factor, Harry ordina un carrello pieno di formaggi francesi raffinati per stupire Charlotte. Tuttavia, invece di concludere la serata con romanticismo, la coppia finisce per avere un'intossicazione alimentare a causa del formaggio troppo forte.

Le proteste di Kristin Davis

L'attrice ha raccontato quel momento nel podcast:"Dicevano che fosse divertente. Credo fosse ispirato ad una storia vera di qualcuno che era stato in Francia e aveva avuto un'esperienza simile con formaggi dal gusto intenso, a cui non siamo abituati qui".

Kristin Davis ha odiato quel momento:"Non mi piaceva, non volevo sdraiarmi sul pavimento del bagno con Evan, entrambi in t-shirt macchiate. Bleah". Una sequenza seconda solo a quella in cui Charlotte ha problemi intestinali in Messico "Ancora oggi devo parlare nelle interviste della scena in cui Charlotte se la fa addosso. E io penso 'Grazie Michael Patrick King [lo sceneggiatore] per avermela fatta fare".

Sarah Jessica Parker e Kristin Davis in una scena di Sex and the City

Sex and the City è una delle serie tv più famose degli anni '90 e include nel cast Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (Samantha Jones), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York), con Chris Noth nel ruolo di Mr. Big.