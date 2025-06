Sex and the City: Kim Cattrall rifiutò quattro volte il ruolo di Samantha, poi cambiò idea

L'attrice Kim Cattrall racconta perché inizialmente disse no a Samantha Jones in Sex and the City, diventato poi il ruolo più iconico della sua carriera.

Oggi è difficile immaginare qualcun altro nei panni di Samantha Jones, ma Kim Cattrall ha raccontato che ci è voluto molto prima di accettare il ruolo che l'avrebbe resa celebre. L'attrice, vincitrice di un Golden Globe per Sex and the City, ha infatti rivelato di aver rifiutato la parte ben quattro volte prima di accettare, frenata inizialmente da dubbi legati alla sua età.

Kim Cattrall si sentiva troppo vecchia per il ruolo di Samantha

Parlando al Times, Cattrall ha raccontato di aver inizialmente rifiutato il ruolo perché temeva di essere troppo grande per interpretare un personaggio così audace, sentendo il peso dei suoi 41 anni. "Poi le cose sono cambiate: i quarant'anni hanno iniziato a essere considerati sexy. È diventato un 'Ok, ne voglio fare di più'", ha spiegato.

Kim Cattrall è Samantha Jones nel serial HBO Sex and the City.

Riguardo al personaggio, l'attrice ha precisato che Samantha non era una ninfomane, come alcuni l'avevano definita, ma piuttosto una donna che sapeva cosa voleva. "Tutti gli altri spiluccavano gli antipasti, lei invece si godeva la portata principale. E sempre alle sue condizioni, cosa a cui ho sempre tenuto molto". Cattrall ha aggiunto di sentirsi molto diversa dal suo alter ego: "Io sono una monogama seriale, forse anche qualcosa di più".

Ripensando al suo percorso, ha detto con affetto: "Ho creato un personaggio meraviglioso, ci ho messo amore. E se un giorno sarò ricordata solo per Samantha, va benissimo così".

Sex and the City, tratta dalla rubrica settimanale di Candace Bushnell pubblicata sul New York Observer, è andata in onda sulla HBO dal 1998 al 2004, per sei stagioni. Alla serie sono seguiti due film usciti nel 2008 e nel 2010, oltre allo spin-off prequel The Carrie Diaries trasmesso dal 2013 al 2014. Nel 2021 è arrivato anche il sequel And Just Like That..., disponibile su HBO Max, con la terza stagione in uscita il 29 maggio.

Kristin Davis, Cynthia Nixon, Kim Cattral e Sarah Jessica Parker in una foto promozionale per Sex and the City

Cattrall, che negli anni ha parlato apertamente delle tensioni con Sarah Jessica Parker, ha scelto di non partecipare attivamente alla nuova serie, rifiutando di tornare insieme a Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Tuttavia, ha comunque concesso ai fan un momento speciale, facendo una breve apparizione nel finale della seconda stagione.