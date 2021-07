Sex and the city: nel revival torna Natasha, famigerata ex di Mr. Big (VIDEO)

Sembra che Carrie Bradshaw dovrà scontrarsi con un volto familiare in And Just Like that..., il revival di Sex and the city in lavorazione proprio in questi giorni: infatti, è stata avvistata sul set Bridget Moynahan, attrice che ha interpretato Natasha nella terza stagione, moglie di Mr.Big.

Bridget Moynahan interpretava, appunto, Natasha, la seconda moglie di Mr.Big, giovane, ricca, bellissima e gentile, che Carrie Bradshaw, interpretata dalla star Sarah Jessica Parker, odiava e ammirava allo stesso tempo. Pare che ora, nel revival di Sex and the City, Natasha riapparirà in qualche modo, visto quanto è stata impegnata sul set in questi giorni.

La scena incriminata è stata girata nel set di Soho a New York City e ha visto il personaggio di Natasha mentre esce da un'auto nera, tenendo in mano una borsa, per poi fare il suo ingresso in un edificio vicino. Non è chiaro quali altri personaggi hanno girato la scena con lei, ma questa è una piccola conferma che ne vedremo delle belle in And just like that...

Vi ricordiamo che Bridget Moynahan si è unita al cast di Sex and the City durante la seconda stagione dello show nel 1999. L'attrice è uscita dalla serie durante la stagione successiva, ma non prima di affrontare Carrie Bradshaw per aver avuto una relazione con Big mentre erano sposati.

A maggio, HBO Max ha confermato che Chris Noth avrebbe ripreso il suo ruolo iconico di Mr. Big, per la gioia immensa di tutti i fan. Cosa succederà? Dobbiamo purtroppo attendere l'arrivo della serie revival, che ancora non sappiamo quando sarà.