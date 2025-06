Sarah Jessica Parker difende Carrie Bradshaw: "Ha sbagliato spesso, ma è stata giudicata troppo duramente"

L'attrice prende le difese del suo iconico personaggio di Sex and the City e And Just Like That, spesso criticato per le sue scelte sentimentali.

Carrie Bradshaw, protagonista indiscussa di Sex and the City e And Just Like That, è stata per anni al centro di forti critiche da parte dei fan. Ora è la stessa Sarah Jessica Parker, che la interpreta da oltre due decenni, a intervenire per mettere in prospettiva il modo in cui il pubblico ha giudicato Carrie nel tempo.

Sarah Jessica Parker difende il suo personaggio

In una recente intervista concessa a HuffPost UK, l'attrice ha riflettuto sulle reazioni spesso polarizzate degli spettatori: "Trovo curioso che Carrie venga tanto condannata, mentre i protagonisti maschili - anche quando sono personaggi moralmente ambigui o persino assassini - vengono adorati".

Sarah Jessica Parker è Carrie in una scena di Sex and the City, episodio Il giusto scambio

Secondo Parker, il personaggio è stato sottoposto a un trattamento più severo rispetto ai suoi omologhi maschili, soprattutto per il suo approccio all'amore e al denaro. "Se una donna sbaglia, ha una relazione o spende in modo irresponsabile, si scatena una reazione molto più punitiva".

Uno degli esempi più discussi è la scena in cui Carrie mangia gli avanzi cinesi dal frigorifero di Natasha (Bridget Moynahan), dopo aver avuto una relazione con suo marito, Mr. Big (Chris Noth). Quel momento è diventato virale, ma anche oggetto di critiche feroci.

Eppure, per Parker, la controversia non è necessariamente negativa: "Alla fine, credo che questi sentimenti forti - che siano amore o disapprovazione - siano qualcosa di bello. Significa che il pubblico è coinvolto, che il personaggio lascia il segno".

Sarah Jessica Parker in una scena di Sex and the City, episodio La verità fa male?

L'attrice ha ammesso che Carrie ha spesso preso decisioni sbagliate, soprattutto in ambito sentimentale: "È una donna intelligente, ma talvolta ingenua. Ha fatto errori e non sempre ha mostrato maturità nei rapporti, ma è anche un'amica leale, generosa e profondamente onesta".

Anche Kim Cattrall, che ha interpretato Samantha Jones nella serie originale, ha recentemente parlato del suo personaggio e delle reazioni del pubblico. Intervistata dal Times, ha detto: "Samantha non era una ninfomane, come qualcuno l'ha definita. Stava semplicemente vivendo la sua vita, con pienezza e libertà. Mentre gli altri assaporavano gli antipasti, lei si godeva il piatto principale. Sempre alle sue condizioni".