Sex and the City: Chris Noth nega di essere stato 'isolato' dal cast dopo le accuse di violenza sessuale

Nei giorni in cui debutta la Stagione 2 di And Just Like That... l'attore ha negato di essere stato messo da parte dal cast.

Chris Noth ha negato di essere stato "isolato" dal cast di Sex and the City e del revival And Just Like That...? dopo le accuse di violenza sessuale emerse circa due anni fa.

L'attore, che ha interpretato Mr. Big, l'amore di lunga data di Carrie Bradshaw nell'amata serie, è intervenuto su Instagram nel fine settimana per smentire un articolo del New York Post che sosteneva che i membri del cast, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, lo avessero estromesso dalla loro cerchia ristretta.

"Di solito non rispondo a questo genere di cose", ha scritto Noth nella didascalia di uno screenshot del pezzo originale del Post, che citava un articolo di Radar Online. "E so che alla gente piacciono i drammi e i pettegolezzi... ma questo articolo... è un'assurdità assoluta. Ho pensato che voleste saperlo".

Nel pezzo si diceva che Noth ritenesse che le sue ex colleghe "gli debbano delle scuse per il suo comportamento scortese" che ha subito dopo essere stato accusato di violenza sessuale da due donne in un articolo del 2021 pubblicato da The Hollywood Reporter. "Non viene invitato alle loro feste. Non riceve biglietti d'auguri o messaggi di buon compleanno. Si chiede perché SJP [Parker] e la sua troupe continuino a estrometterlo da tutto".

Chris Noth accusato di molestie da una quarta donna

Cinque mesi dopo la pubblicazione delle accuse, la Parker ha confermato a The Hollywood Reporter di non aver più parlato con Noth: "Non so nemmeno se sono pronta a parlarne, ma non credo... non ho reagito come produttrice".

Noth ha sempre negato le accuse a lui rivolte.