Sara Ramírez non tornerà nella terza stagione di And Just Like That

Sara Ramírez non tornerà nei panni di Che Diaz nella terza stagione del sequel di Sex and the City.

Sara Ramirez non tornerà in And Just Like That... per la sua terza stagione, la cui produzione inizierà entro la fine dell'anno e uscirà nel 2025 su Max. Sin dall'inizio della serie, Ramírez ha interpretato uno Che Diaz, stand-up comedy non-binary. Il suo personaggio è diventato presto oggetto di scherno generatore di meme e oggetto di critiche per il modo goffo e non naturale in cui nello show si parla di identità di genere.

Durante un'intervista a Variety nel 2022, Ramírez ha affermato di aver cercato di evitare i commenti negativi che circolavano online. "Non posso permettere che le opinioni di altre persone influenzino il mio processo creativo. Scelgo io cosa accogliere, giusto? Questo è il bello di essere cresciuta: non devo assorbire per forza tutto!", aveva detto la star di Grey's Anatomy.

Nella prima stagione di And Just Like That, Che, dirige un podcast con Carrie (Sarah Jessica Parker) e stravolge la vita di Miranda (Cynthia Nixon), causando la fine del suo matrimonio con Steve (David Eigenberg). Alla fine della prima stagione, Che e Miranda vanno a Los Angeles, dove Che stava girando un pilot. Nel corso della seconda stagione, la relazione, un tempo appassionata, si deteriora fino a quando la coppia non decide di separarsi. Il finale della seconda stagione si è concluso con Carrie che ha salutato il suo appartamento nell'Upper East Side organizzando una cena finale, alla presenza sia di Miranda che di Che.

And Just Like That... 2 - una scena

Ramirez è stata licenziata per le sue posizioni filo-palestinesi?

Negli ultimi tempi, Ramírez è stata un sostenitrice schietta del cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas, come si può vedere dal suo profilo Instagram. A quanto pare, questa sua presa di posizione le sarebbe costata il posto di lavoro. Il mese scorso, il Daily Mail ha infatti pubblicato un articolo in cui si ipotizzava che Ramírez stesse lasciando intendere di essere stata licenziata dalla produzione di And Just Like That a causa delle sue opinioni filo-palestinesi. Delle fonti di Variety hanno contestato il fatto, affermando che il personaggio di Che era giunto ad una naturale conclusione vista la fine della sua relazione con Miranda.