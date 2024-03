And Just Like That: anche Karen Pittman non tornerà per la terza stagione dello show

Dopo aver interpretato Nya Wallace nelle prime due stagioni dello show di Max, Karen Pittman non tornerà nella terza stagione di And Just Like That... a causa dei troppi impegni lavorativi.

Un portavoce di Max ha dichiarato venerdì a The Hollywood Reporter: "È stata una gioia avere Karen Pittman nei panni dell'intelligente e splendida professoressa Nya Wallace nelle prime due stagioni di And Just Like That... Ci siamo divertiti molto a lavorare con questa attrice dinamica, e così anche gli altri".

Lo streamer ha fatto notare che, a causa degli impegni della Pittman in altri show, "è diventato evidente che non è possibile girare tre serie contemporaneamente". L'attrice è anche protagonista della serie Apple TV+ The Morning Show e del prossimo show di Netflix Forever.

Il comunicato continua: "A causa delle realtà produttive, siamo delusi di annunciare che i conflitti di programmazione non ci permetteranno di continuare con questo personaggio come parte della terza stagione di And Just Like That... Karen e Nya ci mancheranno, e la sua famiglia Max e i suoi fan faranno il tifo per lei nelle sue altre imprese".

Il mese scorso è stato inoltre rivelato che Sara Ramírez non tornerà per la terza stagione di And Just Like That.

And Just Like That... 2 - un momento della serie

Nya

La Pittman ha interpretato Nya nelle prime due stagioni del sequel di Sex and the City di Max. Il suo personaggio era vicino al trio principale, Miranda (Cynthia Nixon), Carrie (Sarah Jessica Parker) e Charlotte (Kristin Davis), con le quali affrontava le sfide poste dall'amore, dalla famiglia e dall'amicizia più di 15 anni dopo la fine della serie originale.