Chris Noth accusato di molestie da una quarta donna

L'attore Chris Noth, Mr Big in Sex and the City, è stato accusato pubblicamente di molestie sessuali dalla musicista Lisa Gentile.

La situazione legale, e di immagine, di Chris Noth si è aggravata nelle ultime ore: la musicista Lisa Gentile ha dichiarato che la star di Sex and the City l'ha molestata sessualmente nel 2002.

Durante una conferenza stampa che si è svolta a New York, alla presenza dell'avvocato Gloria Allred, l'artista ha descritto quanto accaduto.

Lisa Gentile sostiene che Chris Noth, dopo una cena al ristorante Don Marino, l'abbia accompagnata a casa in macchina e abbia chiesto di salire nel suo appartamento per bere qualcosa. La situazione è degenerata rapidamente, e l'interprete di Mr Big ha iniziato a toccarla. Quando lei ha provato a respingerlo Noth avrebbe reagito in modo rabbioso e l'avrebbe costretta a toccare le sue parti intime. La musicista è riuscita ad allontanarsi dall'attore e ha iniziato a urlare, situazione che ha portato a riscevere insulti di vario tipo. Chris Noth avrebbe quindi minacciato di rovinare la sua carriera se lo avesse denunciato.

L'attore, pochi giorni fa, è stato accusato da altre tre donne che hanno condiviso i dettagli delle loro esperienze negative avvenute nel 2004, nel 2010 e nel 2015. Noth ha negato le accuse sostenendo che fossero rapporti consensuali, tuttavia ha perso un ruolo nella serie The Equalizer, il sostegno della sua agenzia e vari accordi commerciali.